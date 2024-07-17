В многоквартирном доме Верхнеуральска объявили режим ЧС

17 июля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

В затопленных квартирах нет электричества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В многоквартирном доме по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали последствия сильных дождей, в результате которых были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения, сообщают в Центре управления регионом. «Мы оперативно реагируем на произошедшее. Режим ЧС позволит нам направить необходимые средства на ремонт без проведения конкурсных процедур», — заявил гендиректор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. Решение о введении режима ЧС было принято экстренной комиссией с участием мэрии города. Пострадавшие жители обратились за помощью в различные инстанции, их призывы были услышаны. Сейчас ведется активная работа по устранению последствий непогоды и восстановлению нормальных условий проживания для граждан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В многоквартирном доме по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали последствия сильных дождей, в результате которых были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения, сообщают в Центре управления регионом. «Мы оперативно реагируем на произошедшее. Режим ЧС позволит нам направить необходимые средства на ремонт без проведения конкурсных процедур», — заявил гендиректор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. Решение о введении режима ЧС было принято экстренной комиссией с участием мэрии города. Пострадавшие жители обратились за помощью в различные инстанции, их призывы были услышаны. Сейчас ведется активная работа по устранению последствий непогоды и восстановлению нормальных условий проживания для граждан.