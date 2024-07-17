В многоквартирном доме Верхнеуральска объявили режим ЧС

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Затопление в магазинах ДНС. Курган, затопление, потоп, магазин техники, магазины днс
В затопленных квартирах нет электричества Фото:

В многоквартирном доме по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали последствия сильных дождей, в результате которых были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения, сообщают в Центре управления регионом.

«Мы оперативно реагируем на произошедшее. Режим ЧС позволит нам направить необходимые средства на ремонт без проведения конкурсных процедур», — заявил гендиректор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. Решение о введении режима ЧС было принято экстренной комиссией с участием мэрии города.

Пострадавшие жители обратились за помощью в различные инстанции, их призывы были услышаны. Сейчас ведется активная работа по устранению последствий непогоды и восстановлению нормальных условий проживания для граждан.

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В многоквартирном доме по улице Титова в Верхнеуральске Челябинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали последствия сильных дождей, в результате которых были затоплены квартиры, а также вышла из строя система электроснабжения, сообщают в Центре управления регионом. «Мы оперативно реагируем на произошедшее. Режим ЧС позволит нам направить необходимые средства на ремонт без проведения конкурсных процедур», — заявил гендиректор регионального оператора капремонта Виктор Тихоненко. Решение о введении режима ЧС было принято экстренной комиссией с участием мэрии города. Пострадавшие жители обратились за помощью в различные инстанции, их призывы были услышаны. Сейчас ведется активная работа по устранению последствий непогоды и восстановлению нормальных условий проживания для граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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