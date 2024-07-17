Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы

17 июля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

ЕП заявил о намерении продолжать поддерживать Украину Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европарламент в резолюции о продолжении поддержки Украины призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России. Об этом говорится на сайте организации. «Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления . После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Как сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, Запад планирует в ближайшее время начать перевод финансовой помощи Киеву, используя средства, полученные от активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европарламент в резолюции о продолжении поддержки Украины призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России. Об этом говорится на сайте организации. «Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Как сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, Запад планирует в ближайшее время начать перевод финансовой помощи Киеву, используя средства, полученные от активов РФ.