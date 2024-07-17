Европарламент призвал конфисковать замороженные российские активы

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Европарламент в резолюции о продолжении поддержки Украины призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России. Об этом говорится на сайте организации.

«Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления.

После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Как сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, Запад планирует в ближайшее время начать перевод финансовой помощи Киеву, используя средства, полученные от активов РФ.

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Европарламент в резолюции о продолжении поддержки Украины призвал Евросоюз конфисковать замороженные активы России. Об этом говорится на сайте организации. «Активы, принадлежащие российскому государству и замороженные ЕС, должны быть арестованы. Подтверждая свою твердую уверенность в том, что Россия должна финансово компенсировать Украине огромный ущерб, который она причинила, члены Европарламента приветствуют недавние усилия ЕС по направлению доходов от замороженных российских активов на поддержку военных усилий Украины», — говорится в тексте заявления. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Большая часть этих средств, более 200 миллиардов евро, находится в ЕС, в частности на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Как сообщил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе, Запад планирует в ближайшее время начать перевод финансовой помощи Киеву, используя средства, полученные от активов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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