Челябинский депутат Лапотышкин организовал встречу детей с бойцами «Пятнашки». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятнашка. Челябинск
Денис Лапотышкин (в центре) с бойцами «Пятнашки» Фото:

Депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин на выставке трофейной НАТОвской техники организовал встречу юных спортсменов-дзюдоистов с представителями интернациональной бригады ДНР «Пятнашка». Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня мы с юными дзюдоистами и с ребятами из „Молодой гвардии“ встретились с легендарной интернациональной бригадой „Пятнашка“. Ребята поговорили о важности патриотизма, о любви к Родине, и очень важно, что такие боевые ребята приезжают к нам, рассказывают. Очень здорово», — прокомментировал Лапотышкин.

Делегация бригады «Пятнашка» прибыли в Челябинскую область вечером 16 июля. В их составе — командир бригады Ахрик Авидзба. В ходе двухдневного визита бойцы посетят ряд предприятий региона и встретятся с представителями подрастающего поколения.

Денис Лапотышкин занимается воспитательной работой с подрастающим поколением. Он является мастером спорта России по дзюдо, чемпионом России 1994 года. В настоящее время Лапотышкин трудится директором ледового дворца «Уральская молния».

Пятнашка. Челябинск
Бойцы интернациональной бригады «Пятнашка» приехали в Челябинскую область с двухдневным визитом
Фото:

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Депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин на выставке трофейной НАТОвской техники организовал встречу юных спортсменов-дзюдоистов с представителями интернациональной бригады ДНР «Пятнашка». Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы с юными дзюдоистами и с ребятами из „Молодой гвардии“ встретились с легендарной интернациональной бригадой „Пятнашка“. Ребята поговорили о важности патриотизма, о любви к Родине, и очень важно, что такие боевые ребята приезжают к нам, рассказывают. Очень здорово», — прокомментировал Лапотышкин. Делегация бригады «Пятнашка» прибыли в Челябинскую область вечером 16 июля. В их составе — командир бригады Ахрик Авидзба. В ходе двухдневного визита бойцы посетят ряд предприятий региона и встретятся с представителями подрастающего поколения. Денис Лапотышкин занимается воспитательной работой с подрастающим поколением. Он является мастером спорта России по дзюдо, чемпионом России 1994 года. В настоящее время Лапотышкин трудится директором ледового дворца «Уральская молния».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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