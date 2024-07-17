Челябинский губернатор Текслер пожал руку командиру «Пятнашки». Фото

17 июля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Глава региона поблагодарил представителей «Пятнашки», отметив, что Ясиноватая — крайне важный район Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с военной бригадой «Пятнашка». Глава региона поприветствовал руководителя Ахрика Авидзбу и членов легендарной интербригады, участвующей в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства по региону. «Очень рад видеть вас снова, теперь у нас в Челябинской области. Мы уже не первый раз общаемся. Спасибо вам большое за приглашение, за возможность посетить ваш штаб. Я тогда был в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Сейчас ситуация в Ясиноватой значительно изменилась в лучшую сторону: линия фронта на 20 километров ушла, а была просто на границе. Это очень радует, сейчас мы начали восстановительные работы в Авдеевке», — отметил Текслер. Глава региона поблагодарил представителей «Пятнашки». Он отметил, что Ясиноватая — крайне важный район, который является подшефной территорией Челябинской области. Также Алексей Текслер высказал слова благодарности представителям компании «Элемент», которые постоянно оказывают поддержку интернациональной бригаде. Комбриг Ахрик Авидзба также поделился впечатлениями от визита на Южный Урал. «Чисто по-мужски хочу пожать вам руку и сказать слова благодарности. Тем, что сегодня увидел, я впечатлен. Когда мы пришли в центр (филиал фонда „Защитники Отечества“), увидели, что там идет не только реабилитация бойцов, но и организована занятость их семей, что очень важно. Заехали к нашим братьям-ветеранам. Для них сделаны рабочие условия, в которых они развиваются», — отметил Авидзба. Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU. Ранее легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» посетила Челябинский радиозавод «Полет», где ознакомилась с новейшими разработками в области радиоэлектронной борьбы, направленными против беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с военной бригадой «Пятнашка» пресс-служба правительства Челябинской области Сегодня командир «Пятнашки» со своими заместителями посетили в Челябинске ряд предприятий, тренировочную площадку спецназа ГРУ и передвижную выставку трофейной техники НАТО пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Текслер высказал слова благодарности представителям компании «Элемент», которые постоянно оказывают поддержку интернациональной бригаде пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с военной бригадой «Пятнашка». Глава региона поприветствовал руководителя Ахрика Авидзбу и членов легендарной интербригады, участвующей в спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства по региону. «Очень рад видеть вас снова, теперь у нас в Челябинской области. Мы уже не первый раз общаемся. Спасибо вам большое за приглашение, за возможность посетить ваш штаб. Я тогда был в Ясиноватой Донецкой Народной Республики. Сейчас ситуация в Ясиноватой значительно изменилась в лучшую сторону: линия фронта на 20 километров ушла, а была просто на границе. Это очень радует, сейчас мы начали восстановительные работы в Авдеевке», — отметил Текслер. Глава региона поблагодарил представителей «Пятнашки». Он отметил, что Ясиноватая — крайне важный район, который является подшефной территорией Челябинской области. Также Алексей Текслер высказал слова благодарности представителям компании «Элемент», которые постоянно оказывают поддержку интернациональной бригаде. Комбриг Ахрик Авидзба также поделился впечатлениями от визита на Южный Урал. «Чисто по-мужски хочу пожать вам руку и сказать слова благодарности. Тем, что сегодня увидел, я впечатлен. Когда мы пришли в центр (филиал фонда „Защитники Отечества“), увидели, что там идет не только реабилитация бойцов, но и организована занятость их семей, что очень важно. Заехали к нашим братьям-ветеранам. Для них сделаны рабочие условия, в которых они развиваются», — отметил Авидзба. Военнослужащие интернациональной бригады «Пятнашка» 17 июля посетили выставку уничтоженной военной техники НАТО, которая уже вторую неделю открыта в Челябинске. Там они пообщались с молодежью, дав им несколько жизненных советов, передает с места событий корреспондент URA.RU. Ранее легендарная интернациональная бригада «Пятнашка» посетила Челябинский радиозавод «Полет», где ознакомилась с новейшими разработками в области радиоэлектронной борьбы, направленными против беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.