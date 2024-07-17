Развлечения Спорт Теннисистка Екатерина Александрова из Челябинска поедет на Олимпиаду в Париж 18 июля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 + Всего участвовать в олимпиаде от России будут 15 спортсменов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Теннисистка Екатерина Александрова, родившаяся в Челябинске, попала в окончательный список спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru. «Готов окончательный состав российских спортсменов от МОК, которые выступят на Олимпиаде в Париже. В списке спортсменов: теннисисты — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина», — говорится в сообщении. Как утверждает издание всего в списке 15 спортсменов. Помимо теннисистов на олимпиаду поедут вело-спортсмены — Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Представитель батутного спорта — Анжела Бладцева. Пловец — Евгений Сомов, а также гребцы на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Теннисистка Екатерина Александрова, родившаяся в Челябинске, попала в окончательный список спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru. «Готов окончательный состав российских спортсменов от МОК, которые выступят на Олимпиаде в Париже. В списке спортсменов: теннисисты — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина», — говорится в сообщении. Как утверждает издание всего в списке 15 спортсменов. Помимо теннисистов на олимпиаду поедут вело-спортсмены — Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Представитель батутного спорта — Анжела Бладцева. Пловец — Евгений Сомов, а также гребцы на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям