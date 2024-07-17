17 июля 2024

Теннисистка Екатерина Александрова из Челябинска поедет на Олимпиаду в Париж

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Всего участвовать в олимпиаде от России будут 15 спортсменов Фото:

Теннисистка Екатерина Александрова, родившаяся в Челябинске, попала в окончательный список спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru.

«Готов окончательный состав российских спортсменов от МОК, которые выступят на Олимпиаде в Париже. В списке спортсменов: теннисисты — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина», — говорится в сообщении.

Как утверждает издание всего в списке 15 спортсменов. Помимо теннисистов на олимпиаду поедут вело-спортсмены — Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Представитель батутного спорта — Анжела Бладцева. Пловец — Евгений Сомов, а также гребцы на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко.

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Теннисистка Екатерина Александрова, родившаяся в Челябинске, попала в окончательный список спортсменов, которые будут участвовать в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru. «Готов окончательный состав российских спортсменов от МОК, которые выступят на Олимпиаде в Париже. В списке спортсменов: теннисисты — Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер, Елена Веснина», — говорится в сообщении. Как утверждает издание всего в списке 15 спортсменов. Помимо теннисистов на олимпиаду поедут вело-спортсмены — Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица. Представитель батутного спорта — Анжела Бладцева. Пловец — Евгений Сомов, а также гребцы на байдарках и каноэ — Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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