Большинство заваливших ЕГЭ челябинских школьников успешно пересдали экзамен

Более полутора тысяч выпускников Челябинска, которые не смогли сдать ЕГЭ по обязательным предметам, успешно пересдали экзамен. В этом году улучшить свои результаты и возможность поступить в ВУЗ использовали 2215 школьников.
«На пересдачу ЕГЭ в Челябинской области пришли 2215 человек, более 71% из них сделали это не зря. Более полутора тысяч выпускников улучшили свои результаты ЕГЭ на пересдаче», — сообщает издание «Первое областное».
Издание уточняет, что 46% заваливших экзамен, смогли преодолеть порог баллов в резервный день. А более семи процентов (около 150 человек) вновь не сдали.
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