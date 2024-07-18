Большинство заваливших ЕГЭ челябинских школьников успешно пересдали экзамен

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Семь процентов школьников неудачно пересдали ЕГЭ
Семь процентов школьников неудачно пересдали ЕГЭ Фото:

Более полутора тысяч выпускников Челябинска, которые не смогли сдать ЕГЭ по обязательным предметам, успешно пересдали экзамен. В этом году улучшить свои результаты и возможность поступить в ВУЗ использовали 2215 школьников.

«На пересдачу ЕГЭ в Челябинской области пришли 2215 человек, более 71% из них сделали это не зря. Более полутора тысяч выпускников улучшили свои результаты ЕГЭ на пересдаче», — сообщает издание «Первое областное».

Издание уточняет, что 46% заваливших экзамен, смогли преодолеть порог баллов в резервный день. А более семи процентов (около 150 человек) вновь не сдали.

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Более полутора тысяч выпускников Челябинска, которые не смогли сдать ЕГЭ по обязательным предметам, успешно пересдали экзамен. В этом году улучшить свои результаты и возможность поступить в ВУЗ использовали 2215 школьников. «На пересдачу ЕГЭ в Челябинской области пришли 2215 человек, более 71% из них сделали это не зря. Более полутора тысяч выпускников улучшили свои результаты ЕГЭ на пересдаче», — сообщает издание «Первое областное». Издание уточняет, что 46% заваливших экзамен, смогли преодолеть порог баллов в резервный день. А более семи процентов (около 150 человек) вновь не сдали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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