«Магистр» построит 20-этажный офисный центр с отелем в Челябинске. Скрин

18 июля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти утвердили планировку территории в Советском районе Челябинска, где изменили проект строительства гостиницы. Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой. Об этом сообщается 18 июля на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта капитального строительства, здание с инфраструктурой и гостиницей, в документации по планировке территории. Будущий объект находится в границах улиц: Разина, Доватора, Ширшова, Овчинникова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Новый проект гостиницы предполагает возведение отеля максимум на 20, а не на 18 этажей, как было ранее. Также изменилась площадь земельного участка под будущим объектом. Площадь застройки составит 2 тысячи 270 квадратных метров. В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными. Общая площадь земли под застройку объекта составляет 7 тысяч 567 квадратных метров. Общая площадь высотки — 14 тысяч 87 квадратных метров. На первом этапе строительства будет возведено 10 тысяч 477 квадратных метров. Планируется строительство общественных помещений, с первого по третий этажи, и отеля, с 4 по 20 этажи. На втором этапе площадь предполагается возвести 3 тысячи 610 квадратных метров. Будут отстроены подвал с подземной автостоянкой площадью 1 тысяча 310 квадратных метров и общественные помещения, а также 1 и 2 этажи площадью 2 тысячи 300 квадратных метров. Также на территории появятся автостоянка, стоянка для автобусов, велопарковка, досуговые, спортивные и детские площадки. Кроме того, на территории предусмотрены внутренние проезды и пешеходные тротуары и площадка для стоянки экскурсионных автобусов. Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой скрин: сайт мэрии Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти утвердили планировку территории в Советском районе Челябинска, где изменили проект строительства гостиницы. Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой. Об этом сообщается 18 июля на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта капитального строительства, здание с инфраструктурой и гостиницей, в документации по планировке территории. Будущий объект находится в границах улиц: Разина, Доватора, Ширшова, Овчинникова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Новый проект гостиницы предполагает возведение отеля максимум на 20, а не на 18 этажей, как было ранее. Также изменилась площадь земельного участка под будущим объектом. Площадь застройки составит 2 тысячи 270 квадратных метров. В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными. Общая площадь земли под застройку объекта составляет 7 тысяч 567 квадратных метров. Общая площадь высотки — 14 тысяч 87 квадратных метров. На первом этапе строительства будет возведено 10 тысяч 477 квадратных метров. Планируется строительство общественных помещений, с первого по третий этажи, и отеля, с 4 по 20 этажи. На втором этапе площадь предполагается возвести 3 тысячи 610 квадратных метров. Будут отстроены подвал с подземной автостоянкой площадью 1 тысяча 310 квадратных метров и общественные помещения, а также 1 и 2 этажи площадью 2 тысячи 300 квадратных метров. Также на территории появятся автостоянка, стоянка для автобусов, велопарковка, досуговые, спортивные и детские площадки. Кроме того, на территории предусмотрены внутренние проезды и пешеходные тротуары и площадка для стоянки экскурсионных автобусов.