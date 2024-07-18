«Магистр» построит 20-этажный офисный центр с отелем в Челябинске. Скрин

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Виды города. Челябинск, подъемный кран, кран, недвижимость, башенный кран, строительство, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными Фото:

Власти утвердили планировку территории в Советском районе Челябинска, где изменили проект строительства гостиницы. Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой. Об этом сообщается 18 июля на сайте мэрии Челябинска.

«Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта капитального строительства, здание с инфраструктурой и гостиницей, в документации по планировке территории. Будущий объект находится в границах улиц: Разина, Доватора, Ширшова, Овчинникова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте.

Новый проект гостиницы предполагает возведение отеля максимум на 20, а не на 18 этажей, как было ранее. Также изменилась площадь земельного участка под будущим объектом. Площадь застройки составит 2 тысячи 270 квадратных метров. В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными. Общая площадь земли под застройку объекта составляет 7 тысяч 567 квадратных метров.

Общая площадь высотки — 14 тысяч 87 квадратных метров. На первом этапе строительства будет возведено 10 тысяч 477 квадратных метров. Планируется строительство общественных помещений, с первого по третий этажи, и отеля, с 4 по 20 этажи.

На втором этапе площадь предполагается возвести 3 тысячи 610 квадратных метров. Будут отстроены подвал с подземной автостоянкой площадью 1 тысяча 310 квадратных метров и общественные помещения, а также 1 и 2 этажи площадью 2 тысячи 300 квадратных метров.

Также на территории появятся автостоянка, стоянка для автобусов, велопарковка, досуговые, спортивные и детские площадки. Кроме того, на территории предусмотрены внутренние проезды и пешеходные тротуары и площадка для стоянки экскурсионных автобусов.

Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой
Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой

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Власти утвердили планировку территории в Советском районе Челябинска, где изменили проект строительства гостиницы. Недалеко от ДК «Колющенко» по улице Степана Разина ООО «СК «Магистр» построит 20-этажное здание с отелем и инфраструктурой. Об этом сообщается 18 июля на сайте мэрии Челябинска. «Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории в части параметров объекта капитального строительства, здание с инфраструктурой и гостиницей, в документации по планировке территории. Будущий объект находится в границах улиц: Разина, Доватора, Ширшова, Овчинникова в Советском районе города Челябинска. Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», — сообщается на сайте. Новый проект гостиницы предполагает возведение отеля максимум на 20, а не на 18 этажей, как было ранее. Также изменилась площадь земельного участка под будущим объектом. Площадь застройки составит 2 тысячи 270 квадратных метров. В отеле будет 102 номера, 96 из которых предполагается сделать двухместными. Общая площадь земли под застройку объекта составляет 7 тысяч 567 квадратных метров. Общая площадь высотки — 14 тысяч 87 квадратных метров. На первом этапе строительства будет возведено 10 тысяч 477 квадратных метров. Планируется строительство общественных помещений, с первого по третий этажи, и отеля, с 4 по 20 этажи. На втором этапе площадь предполагается возвести 3 тысячи 610 квадратных метров. Будут отстроены подвал с подземной автостоянкой площадью 1 тысяча 310 квадратных метров и общественные помещения, а также 1 и 2 этажи площадью 2 тысячи 300 квадратных метров. Также на территории появятся автостоянка, стоянка для автобусов, велопарковка, досуговые, спортивные и детские площадки. Кроме того, на территории предусмотрены внутренние проезды и пешеходные тротуары и площадка для стоянки экскурсионных автобусов.
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