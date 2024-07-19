Боец RCC Ларкин рассказал свою версию конфликта в московскому аэропорту

Боец ММА Ларкин о конфликте во Внуково: я никого не бил и не трогал

19 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Александр Ларкин работает в сопровождении, по инструкции ему нельзя встревать в конфликты Фото: пресс-служба RCC Hard Известный боец ММА промоушена RCC Hard (Екатеринбург) Александр Ларкин работал сопровождением девушки и ребенка в московском аэропорту Внуково, где позже завязалась потасовка. Конфликт случился, когда спортсмен и его подопечные ехали на VIP-трансфер, который перевозит пассажиров в терминале. Об этом он рассказал «Матч-ТВ». «Садимся, сотрудник аэропорта нас везет. Впереди идут четыре взрослых мужика. Сотрудник аэропорта им говорит: „Извините, пожалуйста, можно мы проедем?“ Они разворачиваются, все пьяные, говорят: „Идите отсюда на … вы будете за нами идти. Как мы идем пешком, так и вы поедете“. Дальше дословно передаю их слова: „Вы [дурачки], от вас воняет говном“. Я в шоке, но по инструкции мне нельзя ничего говорить», — поделился Ларкин. По словам бойца, он спросил сопровождаемую, нужно ли что-то сделать, та попросила не реагировать. Ларкин проводил женщину и решил поговорить со скандалистами — попросил их извиниться. «Они на меня кидаются, [начинают] драться, включается сотрудник аэропорта, на видео вы можете увидеть, как прибегает ГБР из аэропорта, и они начинают драться с ним. Я никого не бил и не трогал. Если вы посмотрите видео, там меня самого бьют в висок», — рассказал боец. Затем напавшие на спортсмена мужчины стали ему угрожать, далее подключилась полиция. Ларкина отпустили через 10 минут, обозначив, что он является потерпевшим в данной ситуации. «Они [полицейские] мне звонят, предлагают договориться. Я ни с кем договариваться не буду точно», — подчеркнул Ларкин. Боец ММА подчеркивает, что, работая в сопровождении, он не может встревать в конфликты и кого-то оскорблять. «Я только защищаю человека, если вдруг возникнет необходимость или какая-то опасность», — говорит спортсмен. Ночью 19 июля telegram-канал Mash опубликовал видео, где Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы нападает на человека. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена и дождется результатов полицейской проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный боец ММА промоушена RCC Hard (Екатеринбург) Александр Ларкин работал сопровождением девушки и ребенка в московском аэропорту Внуково, где позже завязалась потасовка. Конфликт случился, когда спортсмен и его подопечные ехали на VIP-трансфер, который перевозит пассажиров в терминале. Об этом он рассказал «Матч-ТВ». «Садимся, сотрудник аэропорта нас везет. Впереди идут четыре взрослых мужика. Сотрудник аэропорта им говорит: „Извините, пожалуйста, можно мы проедем?“ Они разворачиваются, все пьяные, говорят: „Идите отсюда на … вы будете за нами идти. Как мы идем пешком, так и вы поедете“. Дальше дословно передаю их слова: „Вы [дурачки], от вас воняет говном“. Я в шоке, но по инструкции мне нельзя ничего говорить», — поделился Ларкин. По словам бойца, он спросил сопровождаемую, нужно ли что-то сделать, та попросила не реагировать. Ларкин проводил женщину и решил поговорить со скандалистами — попросил их извиниться. «Они на меня кидаются, [начинают] драться, включается сотрудник аэропорта, на видео вы можете увидеть, как прибегает ГБР из аэропорта, и они начинают драться с ним. Я никого не бил и не трогал. Если вы посмотрите видео, там меня самого бьют в висок», — рассказал боец. Затем напавшие на спортсмена мужчины стали ему угрожать, далее подключилась полиция. Ларкина отпустили через 10 минут, обозначив, что он является потерпевшим в данной ситуации. «Они [полицейские] мне звонят, предлагают договориться. Я ни с кем договариваться не буду точно», — подчеркнул Ларкин. Боец ММА подчеркивает, что, работая в сопровождении, он не может встревать в конфликты и кого-то оскорблять. «Я только защищаю человека, если вдруг возникнет необходимость или какая-то опасность», — говорит спортсмен. Ночью 19 июля telegram-канал Mash опубликовал видео, где Ларкин сначала ругался с пассажирами, а затем якобы нападает на человека. Промоушен RCC заявил, что не готов делать поспешные выводы о поведении спортсмена и дождется результатов полицейской проверки.