Роспотребнадзор проверит воду у екатеринбуржцев после массовых жалоб на вонь

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Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, анализ, проба воды, роспотребнадзор
Воду исследуют в специализированных лабораториях Фото:

Роспотребнадзор проверит воду в квартирах жителей Екатеринбурга после массовых жалоб на вонь от нее. Об этом рассказали в пресс-службе управления РПН по Свердловской области.

«Совместно с ЕМУП „Водоканал“ сотрудники надзорного ведомства выехали по адресам насосных станций для отбора проб воды. Они будут исследованы в лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“» — следует из сообщения.

Отмечается, что в адрес «Водоканала» выдано предписание о проведении дополнительных работ по устранению плохого запаха от воды, доведя ее до необходимых показателей качества. Ситуация остается на контроле у сотрудников Роспотребнадзора.

Первыми, кто пожаловался на качество воды, стали жители квартала миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка). В «Водоканале» пояснили, что это произошло из-за ливня, который прошел день назад в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища. Запах планируют устранить к утру 20 июля.

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Роспотребнадзор проверит воду в квартирах жителей Екатеринбурга после массовых жалоб на вонь от нее. Об этом рассказали в пресс-службе управления РПН по Свердловской области. «Совместно с ЕМУП „Водоканал“ сотрудники надзорного ведомства выехали по адресам насосных станций для отбора проб воды. Они будут исследованы в лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“» — следует из сообщения. Отмечается, что в адрес «Водоканала» выдано предписание о проведении дополнительных работ по устранению плохого запаха от воды, доведя ее до необходимых показателей качества. Ситуация остается на контроле у сотрудников Роспотребнадзора. Первыми, кто пожаловался на качество воды, стали жители квартала миллионеров (район улиц Красноармейской, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка). В «Водоканале» пояснили, что это произошло из-за ливня, который прошел день назад в зоне водосборной площади Волчихинского водохранилища. Запах планируют устранить к утру 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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