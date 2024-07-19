В полиции опровергли участие мигрантов в избиении челябинцев у бара

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Репетиция парада Победы. Челябинск, силовики, полиция, репетиция парада, торжественное построение, полицейский
Полиция выявила и задержала истинных нарушителей Фото:

В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что в драке у бара на улице Университетская Набережная участвовали мигранты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, среди подозреваемых оказались местные жители.

«Ранее распространенная телеграм-каналами информация о причастности иностранных граждан к инциденту не подтвердилась. В настоящее время сотрудниками отдела уголовного розыска городского УМВД России трое челябинцев: двое ранее судимых за имущественное преступление 25-летних родных брата и их 23-летний знакомый, задержаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти на подозреваемых смогли, проведя сразу целый комплекс оперативных мероприятий: поквартирный обход, опрос свидетелей и очевидцев, а также иных мероприятий. Сейчас подозреваемые находятся в следственном органе, который должен дать правовую оценку их действиям.

Драка произошла в ночь на 11 июля у одного из заведений на Университетской Набережной. В результате одна из компаний получила травмы. Тогда ряд СМИ выдал информацию, что нападавшими являются выходцы из Средней Азии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

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В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что в драке у бара на улице Университетская Набережная участвовали мигранты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, среди подозреваемых оказались местные жители. «Ранее распространенная телеграм-каналами информация о причастности иностранных граждан к инциденту не подтвердилась. В настоящее время сотрудниками отдела уголовного розыска городского УМВД России трое челябинцев: двое ранее судимых за имущественное преступление 25-летних родных брата и их 23-летний знакомый, задержаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выйти на подозреваемых смогли, проведя сразу целый комплекс оперативных мероприятий: поквартирный обход, опрос свидетелей и очевидцев, а также иных мероприятий. Сейчас подозреваемые находятся в следственном органе, который должен дать правовую оценку их действиям. Драка произошла в ночь на 11 июля у одного из заведений на Университетской Набережной. В результате одна из компаний получила травмы. Тогда ряд СМИ выдал информацию, что нападавшими являются выходцы из Средней Азии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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