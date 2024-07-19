В полиции опровергли участие мигрантов в избиении челябинцев у бара

19 июля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Полиция выявила и задержала истинных нарушителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что в драке у бара на улице Университетская Набережная участвовали мигранты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, среди подозреваемых оказались местные жители. «Ранее распространенная телеграм-каналами информация о причастности иностранных граждан к инциденту не подтвердилась. В настоящее время сотрудниками отдела уголовного розыска городского УМВД России трое челябинцев: двое ранее судимых за имущественное преступление 25-летних родных брата и их 23-летний знакомый, задержаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выйти на подозреваемых смогли, проведя сразу целый комплекс оперативных мероприятий: поквартирный обход, опрос свидетелей и очевидцев, а также иных мероприятий. Сейчас подозреваемые находятся в следственном органе, который должен дать правовую оценку их действиям. Драка произошла в ночь на 11 июля у одного из заведений на Университетской Набережной. В результате одна из компаний получила травмы. Тогда ряд СМИ выдал информацию, что нападавшими являются выходцы из Средней Азии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ГУ МВД по Челябинской области опровергли информацию о том, что в драке у бара на улице Университетская Набережная участвовали мигранты. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, среди подозреваемых оказались местные жители. «Ранее распространенная телеграм-каналами информация о причастности иностранных граждан к инциденту не подтвердилась. В настоящее время сотрудниками отдела уголовного розыска городского УМВД России трое челябинцев: двое ранее судимых за имущественное преступление 25-летних родных брата и их 23-летний знакомый, задержаны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Выйти на подозреваемых смогли, проведя сразу целый комплекс оперативных мероприятий: поквартирный обход, опрос свидетелей и очевидцев, а также иных мероприятий. Сейчас подозреваемые находятся в следственном органе, который должен дать правовую оценку их действиям. Драка произошла в ночь на 11 июля у одного из заведений на Университетской Набережной. В результате одна из компаний получила травмы. Тогда ряд СМИ выдал информацию, что нападавшими являются выходцы из Средней Азии. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.