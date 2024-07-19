В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной посадки стала ошибка индикации исправности двигателя
Причиной посадки стала ошибка индикации исправности двигателя Фото:

В аэропорту Кольцово экстренно сел авиарейс U6-1574 из Антальи (Турция) до Екатеринбурга. Среди 172 пассажиров никто не пострадал.

«По предварительной информации, у самолета „Уральских авиалиний“ была проблема с двигателем. Самолет приземлился в Кольцово в 21:15. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург с огоньком».

По данным пресс-службы аэропорта, в полете у борта сработала индикация неисправности двигателя. На рейсе, помимо 172 пассажиров, находилось 48 детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово экстренно сел авиарейс U6-1574 из Антальи (Турция) до Екатеринбурга. Среди 172 пассажиров никто не пострадал. «По предварительной информации, у самолета „Уральских авиалиний“ была проблема с двигателем. Самолет приземлился в Кольцово в 21:15. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург с огоньком». По данным пресс-службы аэропорта, в полете у борта сработала индикация неисправности двигателя. На рейсе, помимо 172 пассажиров, находилось 48 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...