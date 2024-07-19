В аэропорту Кольцово экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Причиной посадки стала ошибка индикации исправности двигателя
В аэропорту Кольцово экстренно сел авиарейс U6-1574 из Антальи (Турция) до Екатеринбурга. Среди 172 пассажиров никто не пострадал.
«По предварительной информации, у самолета „Уральских авиалиний“ была проблема с двигателем. Самолет приземлился в Кольцово в 21:15. Никто не пострадал», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург с огоньком».
По данным пресс-службы аэропорта, в полете у борта сработала индикация неисправности двигателя. На рейсе, помимо 172 пассажиров, находилось 48 детей.
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