Пассажиры застряли в Каменске-Уральском из-за задержки электрички

Выезд электрички «Финист» из Екатеринбурга в Каменск-Уральск (Свердловская область) задержался на 20 минут, после чего график состава сдвинулся во время поездки вновь. В результате задержек поезд прибыл обратно в Екатеринбург почти на два часа позже, сообщили URA.RU пассажиры.
«Финист» Екатеринбург — Каменск-Уральский должен был выехать в 13:54, но выехал с опозданием в 20 минут. В итоге время в пути оказалось больше, чем обычно — видимо, подстраивались уже под график других поездов. Вместо 15:24 в Каменск-Уральский приехали в 16:30. Соответственно, обратно поезд тоже выехал с опозданием — около 16:40», — заявили пассажиры состава. Итоговое время прибытия состава в Екатеринбург сдвинулось с 17:20 на 19:00.
По словам едущих в электричке свердловчан, многие возмущены из-за задержки, так как им не удалось пересесть на другие составы. Читатели также подчеркнули, что вероятная причина задержки — поломка, которую оперативно устранили еще в Екатеринбурге.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской пригородной компании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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