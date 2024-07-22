«Ведомости»: с россиян хотят взыскивать долги за ЖКУ без суда

В Госдуму будет внесен законопроект, предлагающий взимать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без суда при помощи исполнительной надписи (специальная отметка нотариуса на договоре, дающая кредитору право принудительно взыскать деньги с должника). Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
«Группа депутатов с Пахомовым внесет в нижнюю палату 22 июля законопроект, предполагающий использование исполнительной надписи для взыскания задолженностей за ЖКУ. Авторы инициативы уверены, что она решит проблему неплатежей за ЖКУ, которая всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ», — передает издание «Ведомости» слова Сергея Пахомова.
Депутаты сообщили, что в 2022 году суды общей юрисдикции рассмотрели и вынесли решения по 25 миллионам дел, из которых 10 340 143 касались взыскания платежей за жилье и коммунальные услуги. В связи с этим предложены поправки в законодательство, которые позволят проводить взыскание долгов без обращения в суд, используя так исполнительную надпись нотариуса. Эти изменения касаются основ законодательства о нотариате и других законов.
Согласно предложенной инициативе, перед тем как совершить исполнительную надпись, нотариус должен уведомить должника о требовании взыскателя, предоставив ему время для предоставления ответа, включая указание суммы долга и срок для его погашения. Нотариус может выполнить исполнительную надпись, если должник является собственником или пользователем квартиры, по данным ЕГРН.
Согласно закону, жильцы могут сделать перерасчет стоимости электроэнергии, газоснабжения, отопления и водоснабжения. Это возможно, если в квитанции не были учтены льготы, в квартире несправны счетчики или отсутствуют приборы учета. Более подробно об этом — в материале URA.RU.
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