В Челябинске школьница пыталась покончить с собой

Девушка находится под наблюдением врачей
В Челябинске ученица 9 класса пыталась покончить с собой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской системе, в тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу №3, врачи которой смогли стабилизировать ее состояние.
«Девушку доставили в больницы от дома по улице Хохрякова. Там она пыталась покончить с собой. В результате у нее были диагностированы тяжелые травмы. Но врачи смогли спасти ей жизнь», — рассказал источник.
URA.RU направило запрос в пресс-службу горбольницы №3. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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