21 июля 2024

В Челябинске школьница пыталась покончить с собой

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
Девушка находится под наблюдением врачей Фото:

В Челябинске ученица 9 класса пыталась покончить с собой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской системе, в тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу №3, врачи которой смогли стабилизировать ее состояние.

«Девушку доставили в больницы от дома по улице Хохрякова. Там она пыталась покончить с собой. В результате у нее были диагностированы тяжелые травмы. Но врачи смогли спасти ей жизнь», — рассказал источник.

URA.RU направило запрос в пресс-службу горбольницы №3. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске ученица 9 класса пыталась покончить с собой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской системе, в тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу №3, врачи которой смогли стабилизировать ее состояние. «Девушку доставили в больницы от дома по улице Хохрякова. Там она пыталась покончить с собой. В результате у нее были диагностированы тяжелые травмы. Но врачи смогли спасти ей жизнь», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу горбольницы №3. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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