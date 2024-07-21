В Челябинске школьница пыталась покончить с собой

22 июля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 +

Девушка находится под наблюдением врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске ученица 9 класса пыталась покончить с собой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской системе, в тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу №3, врачи которой смогли стабилизировать ее состояние. «Девушку доставили в больницы от дома по улице Хохрякова. Там она пыталась покончить с собой. В результате у нее были диагностированы тяжелые травмы. Но врачи смогли спасти ей жизнь», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу горбольницы №3. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ученица 9 класса пыталась покончить с собой. Как рассказал URA.RU источник в медицинской системе, в тяжелом состоянии ее доставили в горбольницу №3, врачи которой смогли стабилизировать ее состояние. «Девушку доставили в больницы от дома по улице Хохрякова. Там она пыталась покончить с собой. В результате у нее были диагностированы тяжелые травмы. Но врачи смогли спасти ей жизнь», — рассказал источник. URA.RU направило запрос в пресс-службу горбольницы №3. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.