В Свердловской области введут новые ограничения для курильщиков

В Свердловской области запретят курить возле остановок и на парковках
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Курильщикам также запретят дымить на парковках и в 15 метрах от остановок
Курильщикам также запретят дымить на парковках и в 15 метрах от остановок Фото:

Депутаты свердловского законодательного собрания готовят новые ограничения для курильщиков. Они внесли на рассмотрение закон, по которому перечень мест, где запрещено курение, станет больше. Документ опубликован на официальном сайте областного парламента.

«Предлагается установить, что в целях предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, запрещается курение табака: на расположенных вне территории автовокзала остановках, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них; в подземных и крытых надземных пешеходных переходах; в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами», — говорится в документе.

Также свердловчанам запретят курить на парковках, возле магазинов и ларьков, рядом с помещениями органов власти. Проект закона сперва рассмотрит комитет по социальной политике заксобрания 25 июля, заседание парламента же состоится 30 июля.

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Депутаты свердловского законодательного собрания готовят новые ограничения для курильщиков. Они внесли на рассмотрение закон, по которому перечень мест, где запрещено курение, станет больше. Документ опубликован на официальном сайте областного парламента. «Предлагается установить, что в целях предотвращения воздействия окружающего табачного дыма и веществ, запрещается курение табака: на расположенных вне территории автовокзала остановках, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них; в подземных и крытых надземных пешеходных переходах; в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами», — говорится в документе. Также свердловчанам запретят курить на парковках, возле магазинов и ларьков, рядом с помещениями органов власти. Проект закона сперва рассмотрит комитет по социальной политике заксобрания 25 июля, заседание парламента же состоится 30 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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