В Челябинской области под строительство коттеджей и ЖК доступно 3,7 тысяч земельных участков

В Челябинской области под строительство доступно 3,7 тысяч земельных участков
© Служба новостей «URA.RU»
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В июле на территории Челябинской области выявлено 5 тысяч 305 земельных участков и территорий под ИЖС
В июле на территории Челябинской области выявлено 5 тысяч 305 земельных участков и территорий под ИЖС Фото:

В Челябинской области в июле 2024 года для строительства частных и многоквартирных домов стало доступно 3,7 тысяч земельных участков. При этом всего было выявлено 5 тысяч 305 участков под строительство коттеджей и 449 участков под застройку многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Росреестра.

«В Челябинской области продолжается реализация проекта Росреестра „Земля для стройки“, благодаря которому южноуральцы могут в режиме онлайн выбрать земельный участок для строительства дома, а инвесторы подобрать землю для возведения многоквартирных домов. Сервис Росреестра „Земля для стройки“ предлагает южноуральцам более 3,7 тысяч земельных участков для строительства», — сообщается на сайте.

По состоянию на 1 июля 2024 года, на территории Челябинской области под индивидуальное жилищное строительство выявлено 5 тысяч 305 участков общей площадью — 4 тысячи 370 гектар. Под строительство многоквартирных домов выявлено 449 земельных участков и территорий общей площадью — 1 тысяча 154 гектара.

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В Челябинской области в июле 2024 года для строительства частных и многоквартирных домов стало доступно 3,7 тысяч земельных участков. При этом всего было выявлено 5 тысяч 305 участков под строительство коттеджей и 449 участков под застройку многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Росреестра. «В Челябинской области продолжается реализация проекта Росреестра „Земля для стройки“, благодаря которому южноуральцы могут в режиме онлайн выбрать земельный участок для строительства дома, а инвесторы подобрать землю для возведения многоквартирных домов. Сервис Росреестра „Земля для стройки“ предлагает южноуральцам более 3,7 тысяч земельных участков для строительства», — сообщается на сайте. По состоянию на 1 июля 2024 года, на территории Челябинской области под индивидуальное жилищное строительство выявлено 5 тысяч 305 участков общей площадью — 4 тысячи 370 гектар. Под строительство многоквартирных домов выявлено 449 земельных участков и территорий общей площадью — 1 тысяча 154 гектара.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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