В Челябинской области под строительство коттеджей и ЖК доступно 3,7 тысяч земельных участков

В Челябинской области в июле 2024 года для строительства частных и многоквартирных домов стало доступно 3,7 тысяч земельных участков. При этом всего было выявлено 5 тысяч 305 участков под строительство коттеджей и 449 участков под застройку многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе Росреестра.
«В Челябинской области продолжается реализация проекта Росреестра „Земля для стройки“, благодаря которому южноуральцы могут в режиме онлайн выбрать земельный участок для строительства дома, а инвесторы подобрать землю для возведения многоквартирных домов. Сервис Росреестра „Земля для стройки“ предлагает южноуральцам более 3,7 тысяч земельных участков для строительства», — сообщается на сайте.
По состоянию на 1 июля 2024 года, на территории Челябинской области под индивидуальное жилищное строительство выявлено 5 тысяч 305 участков общей площадью — 4 тысячи 370 гектар. Под строительство многоквартирных домов выявлено 449 земельных участков и территорий общей площадью — 1 тысяча 154 гектара.
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