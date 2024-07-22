Подрядчик устранит замечания к челябинской дороге за три месяца

22 июля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

Подрядчик устранит недоделки в ближайшие три месяца (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на улице Бейвеля дорожники устранят недочеты асфальтового покрытия, на которые пожаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «После ремонта улицы Бейвеля по стороне четных домов не сделано ни одного съезда с тротуара, хотя разница по уровню очень большая, плюс оставили разбитую дорогу вдоль домов. Просим помочь это все исправить, ведь мамочкам с колясками, детям с велосипедами и пожилым людям зайти и сойти на тротуар очень сложно», — сообщили местные жители. В пресс-службе мэрии отметили, что комитет дорожного хозяйства Челябинска в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осуществляет строительно-монтажные работы на объекте: «Строительство автомобильной дороги по улице Бейвеля (улица Чичерина) от улицы Салавата Юлаева до микрорайона Nº 47 в Челябинске (завершение строительства)». Работа ведется подрядной организацией ООО «ДорстройГрупп». «Срок завершения работ по муниципальному контракту — 20 октября 2024 года. В адрес подрядной организации направлено предписание на проведение ремонтно-восстановительных работ в районе домов №48, 54 по улице Бейвеля», — уточнили в пресс-службе мэрии челябинска. Контроль за качеством проводят специалисты комитета, а также ежедневно ведут представители строительного контроля ООО «Технадзор». По данным пресс-службы мэрии, подрядчики отвечают за качество работ в течениние гарантийного срока, некачественную дорогу не примут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на улице Бейвеля дорожники устранят недочеты асфальтового покрытия, на которые пожаловались местные жители. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации города. «После ремонта улицы Бейвеля по стороне четных домов не сделано ни одного съезда с тротуара, хотя разница по уровню очень большая, плюс оставили разбитую дорогу вдоль домов. Просим помочь это все исправить, ведь мамочкам с колясками, детям с велосипедами и пожилым людям зайти и сойти на тротуар очень сложно», — сообщили местные жители. В пресс-службе мэрии отметили, что комитет дорожного хозяйства Челябинска в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» осуществляет строительно-монтажные работы на объекте: «Строительство автомобильной дороги по улице Бейвеля (улица Чичерина) от улицы Салавата Юлаева до микрорайона Nº 47 в Челябинске (завершение строительства)». Работа ведется подрядной организацией ООО «ДорстройГрупп». «Срок завершения работ по муниципальному контракту — 20 октября 2024 года. В адрес подрядной организации направлено предписание на проведение ремонтно-восстановительных работ в районе домов №48, 54 по улице Бейвеля», — уточнили в пресс-службе мэрии челябинска. Контроль за качеством проводят специалисты комитета, а также ежедневно ведут представители строительного контроля ООО «Технадзор». По данным пресс-службы мэрии, подрядчики отвечают за качество работ в течениние гарантийного срока, некачественную дорогу не примут.