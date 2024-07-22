Глава студенческого союза назвал справедливую замену общежитиям

Глава Национального студенческого союза Олег Цапко высказался в пользу создания нового формата жилья для студентов, который бы соответствовал мировым стандартам и был доступен для всех категорий студентов. Об этом он сообщил на фоне предложения министра образования Валерия Фалькова оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.
«Да, должна быть какая-то альтернатива, наверное, как в кампусах мирового уровня, где живут, как в гостиничных номерах или в блоке, где живут по четыре человека, с кухней, ванной, туалетом и так далее», — отметил Цапко. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.
Он также указал на необходимость доступности этого хорошего и качественного жилья для студентов из разных социальных слоев, включая тех, чья семья считается малоимущей. «Сейчас идет программа строительства кампусов. Я считаю, что стоимость этих кампусов должна быть приближена к реальности», — заявил Цапко. Он отметил, что высшее образование должно способствовать социальной мобильности и созданию студенческого сообщества, где рядом могут жить дети мультимиллиардеров и талантливые дети из рабочих семей.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. Для остальных, по его словам, в России стоит ввести еще один статус жилья, которая будет отлична от общежития и иметь разумную цену.
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