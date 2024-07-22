Глава студенческого союза назвал справедливую замену общежитиям

Глава студенческого союза Цапко: альтернативой общежитиям могут быть кампусы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Минобрнауки предложили оставить общежития только для малоимущих студентов
В Минобрнауки предложили оставить общежития только для малоимущих студентов Фото:

Глава Национального студенческого союза Олег Цапко высказался в пользу создания нового формата жилья для студентов, который бы соответствовал мировым стандартам и был доступен для всех категорий студентов. Об этом он сообщил на фоне предложения министра образования Валерия Фалькова оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов.

«Да, должна быть какая-то альтернатива, наверное, как в кампусах мирового уровня, где живут, как в гостиничных номерах или в блоке, где живут по четыре человека, с кухней, ванной, туалетом и так далее», — отметил Цапко. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

Он также указал на необходимость доступности этого хорошего и качественного жилья для студентов из разных социальных слоев, включая тех, чья семья считается малоимущей. «Сейчас идет программа строительства кампусов. Я считаю, что стоимость этих кампусов должна быть приближена к реальности», — заявил Цапко. Он отметил, что высшее образование должно способствовать социальной мобильности и созданию студенческого сообщества, где рядом могут жить дети мультимиллиардеров и талантливые дети из рабочих семей.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. Для остальных, по его словам, в России стоит ввести еще один статус жилья, которая будет отлична от общежития и иметь разумную цену.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Национального студенческого союза Олег Цапко высказался в пользу создания нового формата жилья для студентов, который бы соответствовал мировым стандартам и был доступен для всех категорий студентов. Об этом он сообщил на фоне предложения министра образования Валерия Фалькова оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. «Да, должна быть какая-то альтернатива, наверное, как в кампусах мирового уровня, где живут, как в гостиничных номерах или в блоке, где живут по четыре человека, с кухней, ванной, туалетом и так далее», — отметил Цапко. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU. Он также указал на необходимость доступности этого хорошего и качественного жилья для студентов из разных социальных слоев, включая тех, чья семья считается малоимущей. «Сейчас идет программа строительства кампусов. Я считаю, что стоимость этих кампусов должна быть приближена к реальности», — заявил Цапко. Он отметил, что высшее образование должно способствовать социальной мобильности и созданию студенческого сообщества, где рядом могут жить дети мультимиллиардеров и талантливые дети из рабочих семей. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. Для остальных, по его словам, в России стоит ввести еще один статус жилья, которая будет отлична от общежития и иметь разумную цену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...