22 июля 2024

Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара

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Дверь в горящем здании «вышибал» муж одной из погибших Фото:

Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара, оставив девушек в горящем здании за запертой дверью. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

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«Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара. Закрытую дверь в горящем здании вышибали муж одной из погибших и случайный очевидец», — пишет RT, ссылаясь на источники. По его словам, аниматору 18 лет. Он учится в местном колледже, где готовят пожарных и спасателей.

Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». Погибли два человека. По факту возбудили уголовное дело.

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Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара, оставив девушек в горящем здании за запертой дверью. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара. Закрытую дверь в горящем здании вышибали муж одной из погибших и случайный очевидец», — пишет RT, ссылаясь на источники. По его словам, аниматору 18 лет. Он учится в местном колледже, где готовят пожарных и спасателей. Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». Погибли два человека. По факту возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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