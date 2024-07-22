Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара

22 июля 2024 в 23:50 Размер текста - 17 +

Дверь в горящем здании «вышибал» муж одной из погибших Фото: Денис Моргунов © URA.RU Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара, оставив девушек в горящем здании за запертой дверью. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Новость по теме Две девушки заживо сгорели во время квеста в Махачкале: что известно о происшествии «Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара. Закрытую дверь в горящем здании вышибали муж одной из погибших и случайный очевидец», — пишет RT, ссылаясь на источники. По его словам, аниматору 18 лет. Он учится в местном колледже, где готовят пожарных и спасателей. Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». Погибли два человека. По факту возбудили уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара, оставив девушек в горящем здании за запертой дверью. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Аниматор сгоревшего в Махачкале квеста сбежал во время пожара. Закрытую дверь в горящем здании вышибали муж одной из погибших и случайный очевидец», — пишет RT, ссылаясь на источники. По его словам, аниматору 18 лет. Он учится в местном колледже, где готовят пожарных и спасателей. Происшествие случилось в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». Погибли два человека. По факту возбудили уголовное дело.