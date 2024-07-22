Сколько стоит проживание в студенческих общежития Челябинска

Самое дорогое в Челябинске студенческое общежитие находится в ЧелГУ

23 июля 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость проживания в общежитиях стоит около тысячи рублей в месяц (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Самые дорогие места в общежитиях студентам предлагают в Челябинском государственном университете (ЧелГУ), а самые дешевые — в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ). Список цен на проживание в студобщежитиях Челябинской области в подборке на URA.RU. Корпуса студенческого общежития ЧелГУ расположены по улице Молодогвардейцев, 57, а также Якутская, 2, Трубникова, 5, Ворошилова, 4. Проживание для студентов и аспирантов очной и очно-заочной форм обучения в месяц в разных корпусах стоит от 1 350 до 1 680 рублей. В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) насчитывается десять студенческих общежитий. Большинство из них расположены около главного корпуса вуза по проспекту Ленина, 76. Общежитие № 13 находится в Металлургическом районе, еще одно расположено на Артиллерийской, 98. В студенческих общежитиях в одной комнате проживает по несколько человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Стоимость проживания зависит от нескольких факторов: от типа общежития, а также отопительного сезона. Для общежитий коридорного типа стоимость проживания (с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года) составляет 11 000 рублей в год (916 рублей в месяц — прим. URA.RU), блочного типа — 14 200 рублей в год (1 183 рубля в месяц — прим. URA.RU). Общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) также состоит из нескольких корпусов. Проживание в общежитиях № 1 и № 2 (Воровского, 38б и 38в — прим. URA.RU) стоит 900 рублей в месяц. Аренда жилья в общежитиях № 3 (Блюхера, 3), № 4 (Молодогвардейцев 55) и № 5 (Молодогвардейцев, 51) — 1 000 рублей в месяц. Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова имеет 11 корпусов общежития. Они находятся по улицам Уральская, 59, 61; Карла Маркса, 47, 47/1, 50/1, 77; Первомайская, 13; Грязнова, 38/2, 38/3, 51; Чаплыгина, 2,4; проспекту Ленина, 94. Для всех обучающихся очной формы, а также для семейных студентов норматив по оплате за проживание составляет 1 050 рублей в месяц, в стоимость включена оплата коммунальных услуг. Для абитуриентов и студентов заочной формы на период сессий проживание стоит 1 000 рублей в сутки с человека. Для получающих социальную стипендию — 950 рублей с человека в месяц. Общежитие Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ). Имеет несколько корпусов — по улицам Коммуны, 139а, Энтузиастов 15а/1, 15а/2, а также Энгельса 26 и 83. В последние два корпуса допускается заселение студентов других вузов. Стоимость для студентов ЮУрГАУ варьируется от 753 до 958 рублей в месяц. Для обучающихся в других вузах — от 920 до 1 953 рубля в месяц. В большинстве общежитий преимущество при заселении имеют малоимущие студенты (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) с июня по август 2024 года размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги составляет 980 рублей в месяц. В мае проживание стоило 1 037 рублей, с ноября 2023 года по апрель 2024 года — по 1 151 рубль в месяц. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) оплата для проживания в общежитиях № 1 и № 2 составляет 400 или 700 рублей в месяц (бюджет или коммерция). В общежитии № 4 проживание стоит 300 или 500 рублей в месяц (бюджет или коммерция). В большинстве вузов Челябинской области преимущество при заселении в общежитии имеют малоимущие студенты, сироты, дети участников СВО. Студентов контрактной формы обучения заселяют при наличии свободных мест. Министр образования РФ Валерий Фальков ранее заявил, что общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Помимо малоимущих на такое жилье смогут претендовать только те студенты, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. В России необходимо ввести еще один статус жилья для студентов. Но новая жилплощадь должна быть отлична от общежития и иметь разумную цену, пояснил Фальков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самые дорогие места в общежитиях студентам предлагают в Челябинском государственном университете (ЧелГУ), а самые дешевые — в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ). Список цен на проживание в студобщежитиях Челябинской области в подборке на URA.RU. Корпуса студенческого общежития ЧелГУ расположены по улице Молодогвардейцев, 57, а также Якутская, 2, Трубникова, 5, Ворошилова, 4. Проживание для студентов и аспирантов очной и очно-заочной форм обучения в месяц в разных корпусах стоит от 1 350 до 1 680 рублей. В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) насчитывается десять студенческих общежитий. Большинство из них расположены около главного корпуса вуза по проспекту Ленина, 76. Общежитие № 13 находится в Металлургическом районе, еще одно расположено на Артиллерийской, 98. Стоимость проживания зависит от нескольких факторов: от типа общежития, а также отопительного сезона. Для общежитий коридорного типа стоимость проживания (с 1 сентября 2024 по 31 августа 2025 года) составляет 11 000 рублей в год (916 рублей в месяц — прим. URA.RU), блочного типа — 14 200 рублей в год (1 183 рубля в месяц — прим. URA.RU). Общежитие Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) также состоит из нескольких корпусов. Проживание в общежитиях № 1 и № 2 (Воровского, 38б и 38в — прим. URA.RU) стоит 900 рублей в месяц. Аренда жилья в общежитиях № 3 (Блюхера, 3), № 4 (Молодогвардейцев 55) и № 5 (Молодогвардейцев, 51) — 1 000 рублей в месяц. Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова имеет 11 корпусов общежития. Они находятся по улицам Уральская, 59, 61; Карла Маркса, 47, 47/1, 50/1, 77; Первомайская, 13; Грязнова, 38/2, 38/3, 51; Чаплыгина, 2,4; проспекту Ленина, 94. Для всех обучающихся очной формы, а также для семейных студентов норматив по оплате за проживание составляет 1 050 рублей в месяц, в стоимость включена оплата коммунальных услуг. Для абитуриентов и студентов заочной формы на период сессий проживание стоит 1 000 рублей в сутки с человека. Для получающих социальную стипендию — 950 рублей с человека в месяц. Общежитие Южно-Уральского государственного аграрного университета (ЮУрГАУ). Имеет несколько корпусов — по улицам Коммуны, 139а, Энтузиастов 15а/1, 15а/2, а также Энгельса 26 и 83. В последние два корпуса допускается заселение студентов других вузов. Стоимость для студентов ЮУрГАУ варьируется от 753 до 958 рублей в месяц. Для обучающихся в других вузах — от 920 до 1 953 рубля в месяц. В Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) с июня по август 2024 года размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги составляет 980 рублей в месяц. В мае проживание стоило 1 037 рублей, с ноября 2023 года по апрель 2024 года — по 1 151 рубль в месяц. В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) оплата для проживания в общежитиях № 1 и № 2 составляет 400 или 700 рублей в месяц (бюджет или коммерция). В общежитии № 4 проживание стоит 300 или 500 рублей в месяц (бюджет или коммерция). В большинстве вузов Челябинской области преимущество при заселении в общежитии имеют малоимущие студенты, сироты, дети участников СВО. Студентов контрактной формы обучения заселяют при наличии свободных мест. Министр образования РФ Валерий Фальков ранее заявил, что общежития в России нужно оставить только для малоимущих студентов. Об этом он сказал на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию. Помимо малоимущих на такое жилье смогут претендовать только те студенты, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. В России необходимо ввести еще один статус жилья для студентов. Но новая жилплощадь должна быть отлична от общежития и иметь разумную цену, пояснил Фальков.