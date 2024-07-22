Министр Фальков нашел замену студенческим общежитиям

Министр Фальков: стоит создать альтернативу общежитиям с разумными ценами
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Общежития оставят только для малоимущих студентов, заявил Фальков
Общежития оставят только для малоимущих студентов, заявил Фальков Фото:

В России стоит ввести еще один статус жилья для студентов. С таким предложением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что новая жилплощадь должна быть отлична от общежития и иметь разумную цену.

«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — заявил Фальков. Об этом он сообщил на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю.

Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. По его словам, по мимо данной категории граждан на них смогут претендовать только те, кто находится в сложной жизненной ситуации.

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В России стоит ввести еще один статус жилья для студентов. С таким предложением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что новая жилплощадь должна быть отлична от общежития и иметь разумную цену. «Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — заявил Фальков. Об этом он сообщил на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю. Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. По его словам, по мимо данной категории граждан на них смогут претендовать только те, кто находится в сложной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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