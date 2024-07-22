Министр Фальков нашел замену студенческим общежитиям

В России стоит ввести еще один статус жилья для студентов. С таким предложением выступил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Он отметил, что новая жилплощадь должна быть отлична от общежития и иметь разумную цену.
«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость, и механизмы экономические будут включаться», — заявил Фальков. Об этом он сообщил на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета Госдумы по контролю.
Ранее Фальков предложил оставить общежития при университетах в России только для малоимущих студентов. По его словам, по мимо данной категории граждан на них смогут претендовать только те, кто находится в сложной жизненной ситуации.
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