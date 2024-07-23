Прокуратура нагрянула к совладельцу снесенной усадьбы Зеленского

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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
Прокуратура пришла к совладельцу усадьбы Зеленского с сообщением о предъявлении ему обвинения по статье УК Украины Фото:

Сотрудники Шевченковской окружной прокуратуры Киева вручили совладельцу усадьбы конца XIX века лидера Украины Владимира Зеленского, которая была снесена 20 июля, сообщение о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Действия совладельца здания квалифицированы по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест», — передает РБК информацию из пресс-службы прокуратуры. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте усадьбы с запретом на ее использование и распоряжение.

Несмотря на решение суда, подозреваемый нанял строительную компанию и отдал указание на демонтаж здания. Правоохранительные органы арестовали строительную технику, задействованную при сносе. Прокуратура также сообщает о возможном привлечении к ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе.

Дом Зеленских, построенный в 1890 году, являлся одним из старейших зданий на улице Конисского. В разное время его владельцами были купец Василий Малинин и почетный гражданин Евмен Зеленский. Здание предполагалось признать достопримечательностью, однако его снесли 20 июля.

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Сотрудники Шевченковской окружной прокуратуры Киева вручили совладельцу усадьбы конца XIX века лидера Украины Владимира Зеленского, которая была снесена 20 июля, сообщение о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Действия совладельца здания квалифицированы по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины — умышленное уничтожение имущества, на которое судом наложен арест», — передает РБК информацию из пресс-службы прокуратуры. Эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы. Кроме того, суд ранее удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте усадьбы с запретом на ее использование и распоряжение. Несмотря на решение суда, подозреваемый нанял строительную компанию и отдал указание на демонтаж здания. Правоохранительные органы арестовали строительную технику, задействованную при сносе. Прокуратура также сообщает о возможном привлечении к ответственности других лиц, участвовавших в незаконном сносе. Дом Зеленских, построенный в 1890 году, являлся одним из старейших зданий на улице Конисского. В разное время его владельцами были купец Василий Малинин и почетный гражданин Евмен Зеленский. Здание предполагалось признать достопримечательностью, однако его снесли 20 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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