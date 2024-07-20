В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских

20 июля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Усадьбу снесли экскаваторами (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли Историческая усадьба Зеленских конца XIX века была снесена в центре Киева. Неизвестнее уничтожили здания с помощью экскаваторов, сообщает департамент охраны культурного наследия Киева. «На улице Конисского, 22 несанкционированный снос дома Зеленских. Департамент… примет меры реагирования», — сообщает на странице департамента в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской). Уточняется, что усадьба была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она считается одним из старейших зданий Киева. С 1911 по 1915 год здесь жила семья состоятельных мещан Зеленских. По информации департамента, ранее в гордминистрацию Киева поступили документы о присвоении усадьбе статуса достопримечательности. По информации местных СМИ, на месте усадьбы запланировано строительство современного жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли Историческая усадьба Зеленских конца XIX века была снесена в центре Киева. Неизвестнее уничтожили здания с помощью экскаваторов, сообщает департамент охраны культурного наследия Киева. «На улице Конисского, 22 несанкционированный снос дома Зеленских. Департамент… примет меры реагирования», — сообщает на странице департамента в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской). Уточняется, что усадьба была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она считается одним из старейших зданий Киева. С 1911 по 1915 год здесь жила семья состоятельных мещан Зеленских. По информации департамента, ранее в гордминистрацию Киева поступили документы о присвоении усадьбе статуса достопримечательности. По информации местных СМИ, на месте усадьбы запланировано строительство современного жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.