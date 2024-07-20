В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских

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Снос больничного корпуса по улице Кирова. Курган, мусор, экскаватор, снос здания, строительный
Усадьбу снесли экскаваторами (фото из архива) Фото:

В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли Историческая усадьба Зеленских конца XIX века была снесена в центре Киева. Неизвестнее уничтожили здания с помощью экскаваторов, сообщает департамент охраны культурного наследия Киева.

«На улице Конисского, 22 несанкционированный снос дома Зеленских. Департамент… примет меры реагирования», — сообщает на странице департамента в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской). Уточняется, что усадьба была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она считается одним из старейших зданий Киева. С 1911 по 1915 год здесь жила семья состоятельных мещан Зеленских.

По информации департамента, ранее в гордминистрацию Киева поступили документы о присвоении усадьбе статуса достопримечательности. По информации местных СМИ, на месте усадьбы запланировано строительство современного жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.

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В центре украинской столицы неизвестные с помощью экскаваторов снесли Историческая усадьба Зеленских конца XIX века была снесена в центре Киева. Неизвестнее уничтожили здания с помощью экскаваторов, сообщает департамент охраны культурного наследия Киева. «На улице Конисского, 22 несанкционированный снос дома Зеленских. Департамент… примет меры реагирования», — сообщает на странице департамента в Facebook* (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской). Уточняется, что усадьба была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. Она считается одним из старейших зданий Киева. С 1911 по 1915 год здесь жила семья состоятельных мещан Зеленских. По информации департамента, ранее в гордминистрацию Киева поступили документы о присвоении усадьбе статуса достопримечательности. По информации местных СМИ, на месте усадьбы запланировано строительство современного жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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