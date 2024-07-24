Байден рассмеялся в ответ на вопрос, почему он покинул президентскую гонку. Видео

24 июля 2024 в 09:12 Размер текста - 17 +

Глава США Джо Байден не смог сдержать смех на вопрос о его уходе с выборов, передает Fox News Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Президент США Джо Байден посмеялся в ответ на вопрос журналиста о снятии его кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Почему вы решили покинуть президентскую гонку?», — спросил корреспондент Fox News. На этот вопрос Байден рассмеялся и ничего не ответил. Видео с реакцией президента было опубликовано на youtube-канале Fox News. Накануне глава США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя хорошо в связи с завершением своей президентской карьеры, сообщает CNN. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден посмеялся в ответ на вопрос журналиста о снятии его кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Почему вы решили покинуть президентскую гонку?», — спросил корреспондент Fox News. На этот вопрос Байден рассмеялся и ничего не ответил. Видео с реакцией президента было опубликовано на youtube-канале Fox News. Накануне глава США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя хорошо в связи с завершением своей президентской карьеры, сообщает CNN.