Глава США Джо Байден не смог сдержать смех на вопрос о его уходе с выборов, передает Fox News
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден посмеялся в ответ на вопрос журналиста о снятии его кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Почему вы решили покинуть президентскую гонку?», — спросил корреспондент Fox News. На этот вопрос Байден рассмеялся и ничего не ответил. Видео с
Накануне глава США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя хорошо в связи с завершением своей президентской карьеры, сообщает CNN.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.