Байден рассмеялся в ответ на вопрос, почему он покинул президентскую гонку. Видео

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Глава США Джо Байден не смог сдержать смех на вопрос о его уходе с выборов, передает Fox News Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден посмеялся в ответ на вопрос журналиста о снятии его кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Почему вы решили покинуть президентскую гонку?», — спросил корреспондент Fox News. На этот вопрос Байден рассмеялся и ничего не ответил. Видео с реакцией президента было опубликовано на youtube-канале Fox News.

Накануне глава США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя хорошо в связи с завершением своей президентской карьеры, сообщает CNN.

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Президент США Джо Байден посмеялся в ответ на вопрос журналиста о снятии его кандидатуры с президентской гонки. Об этом сообщил телеканал Fox News. «Почему вы решили покинуть президентскую гонку?», — спросил корреспондент Fox News. На этот вопрос Байден рассмеялся и ничего не ответил. Видео с реакцией президента было опубликовано на youtube-канале Fox News. Накануне глава США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Он заявил, что чувствует себя хорошо в связи с завершением своей президентской карьеры, сообщает CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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