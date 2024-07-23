Байден впервые появился на публике после заявлений о выходе из гонки. Видео

23 июля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Президент США впервые появился на публике Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Трансляция ведется на американском информационном канале. «Байден впервые появился на публике после вынужденного выхода из президентской гонки», — гласит название трансляции на сайте Fox News. На видео можно увидеть, как Байден поднимается по трапу самолета, отдает честь и машет публике. В понедельник Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки. С того времени он не появлялся на публике. Тогда же пошли слухи о его смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Трансляция ведется на американском информационном канале. «Байден впервые появился на публике после вынужденного выхода из президентской гонки», — гласит название трансляции на сайте Fox News. На видео можно увидеть, как Байден поднимается по трапу самолета, отдает честь и машет публике. В понедельник Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки. С того времени он не появлялся на публике. Тогда же пошли слухи о его смерти.