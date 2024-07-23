Президент США впервые появился на публике
Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Трансляция ведется на американском информационном канале.
«Байден впервые появился на публике после вынужденного выхода из президентской гонки», — гласит название трансляции на сайте Fox News. На видео можно увидеть, как Байден поднимается по трапу самолета, отдает честь и машет публике.
В понедельник Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки. С того времени он не появлялся на публике. Тогда же пошли слухи о его смерти.
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