Байден впервые появился на публике после заявлений о выходе из гонки. Видео

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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Президент США впервые появился на публике Фото:

Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Трансляция ведется на американском информационном канале.

«Байден впервые появился на публике после вынужденного выхода из президентской гонки», — гласит название трансляции на сайте Fox News. На видео можно увидеть, как Байден поднимается по трапу самолета, отдает честь и машет публике.

В понедельник Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки. С того времени он не появлялся на публике. Тогда же пошли слухи о его смерти.

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Президент США впервые появился на публике после заявления о выходе из предвыборной гонки. Трансляция ведется на американском информационном канале. «Байден впервые появился на публике после вынужденного выхода из президентской гонки», — гласит название трансляции на сайте Fox News. На видео можно увидеть, как Байден поднимается по трапу самолета, отдает честь и машет публике. В понедельник Байден объявил о решении выйти из предвыборной гонки. С того времени он не появлялся на публике. Тогда же пошли слухи о его смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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