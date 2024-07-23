Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасностях пляжного отдыха

Главные риски для здоровья на пляже несут плохая вода в водоемах, грязные фрукты и еда, рассказал Роспотребнадзор ХМАО. Из-за этого во время отдыха можно заразиться инфекциями.
«Летний отдых на пляже — это замечательное время для всей семьи, особенно для детей. Однако не забывайте, что курортный отдых может таить в себе опасности, связанные с инфекциями. Основные риски: купание в водоемах с неудовлетворительным качеством воды, плохо вымытые фрукты и овощи, недостаточно термически обработанная пища», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Инспекторы советуют не кормить детей на пляже и не глотать воду из водоемов, а после купания принимать душ. «Избегайте сырой рыбы, моллюсков и мяса без термической обработки, немытых овощей и фруктов. Старайтесь питаться в ресторане отеля и не покупайте еду в уличных ларьках. Не носите еду в номер! Она может быстро испортиться. Напитки — только в упаковке, избегайте льда. При кишечной инфекции оставайтесь в номере! Не купайтесь в бассейне, чтобы не подвергать риску других отдыхающих», — советуют в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО выросло число маленьких детей, заболевших энтеровирусом. Уровень заболеваемости увеличился на 25%.
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