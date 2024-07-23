В Челябинске студентам предложили разместиться в построенном межвузовском кампусе. Как 24 июля сообщили в пресс-службе Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ), два здания способны принять 336 человек.
«Стартовал прием заявок на проживание в новых гостиницах. Два современных гостиничных корпуса рассчитаны на проживание 336 студентов вузов Челябинска. Интерьеры всех внутренних помещений выполнены в стиле лофт», — заявили в ЮУрГУ.
Каждый номер рассчитан на двух человек и оснащен собственным санузлом. Кухонные и обеденные зоны общего пользования распределены по блокам из двух-трех комнат. В общежитии также созданы общественные пространства и учебные комнаты, а в скором времени планируется открытие магазинов на цокольном этаже.
Проживание в кампусе доступно только для совершеннолетних студентов, причем приоритет отдадут абитуриентам 2024 года и студентам старших курсов с хорошей успеваемостью и без академических задолженностей. Месячная стоимость проживания составляет 8,6 тысячи рублей на одного человека.
В готовом виде кампус составят жилые номера, учебные аудитории, лабораторий, конференц-залы и другие помещения. Локация сможет принимать 3,4 тысячи студентов одновременно. Кампус будет работать в интересах семи вузов региона.
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