Челябинцам предлагают сходить на индейскую вечеринку, стать волшебниками и приготовить торт. Афиша

В Челябинской области 27 и 28 июля, пройдет сразу пять фестивалей

26 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

День индейского воздушного змея отметят на этих выходных в Хаски-центре «Аквилон» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинской области в выходные, с 27 по 28 июля, состоятся пять фестивалей и индейская вечеринка. Для челябинцев выступят более 400 российских исполнителей, пройдут кулинарные мастер-классы, а дети станут волшебниками из «Хогвартса». О том, где покажут холодное оружие, научат готовить морепродукты и мясо, а также о месте, где можно будет овладеть искусством магии — в материале URA.RU. Фестивали: локальная кухня, выставка оружия, песни и звон колоколов В городском саду Пушкина 27 июля состоится ежегодный волонтерский фестиваль «Открытые сердца». Гостей ждет концертная программа и увлекательные рассказы про деятельность волонтеров. Там проведут мастер-классы и гуманитарный сбор. В центре Челябинска споют популярные песни Фото: Илья Московец © URA.RU В ДС «Юность» также 27 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», где выступят более 400 российских исполнителей. Участники мероприятия споют популярные композиции, например: «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна». Хоры, коллективы, хоровые капеллы исполнят композиции в субботу вечером. Большой кулинарный фестиваль состоится в «Саду Победы» 27 июля. Для челябинцев устроят дегустации, мастер-классы, викторины. А также там эксклюзивно презентуют блюда локальной кухни. На сцене парка выступят национальные творческие коллективы и пройдут эстафеты. Вход свободный. Бушуевский фестиваль состоится в ТРК «Тарелка» Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия пройдет в Златоусте с 27 по 28 июля. В рамках феста расскажут историю города, покажут уникальное холодное оружие, а также проведут мастер-классы, где можно будет попробовать себя в роли кузнеца или художника-гравера. На территории расположатся шесть площадок. День крещения Руси отметят 28 июля в Кафедральном соборе Рождества Христова. Утром в соборе запланирована торжественная литургия, а днем вплоть до вечера состоится большой праздник. На торжестве пройдут фестиваль колокольного звона, молодецкие забавы, выступление фольклорных коллективов и мастер-классы по каллиграфии. Приятным дополнением станет полевая кухня, чаепитие с блинами и фотозона с предметами русской старины. Вход свободный. Кулинарные мастер-классы для взрослых и детей Челябинцев научат готовить клубничный торт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кулинарная студия «Классное время» 27 июля организовывает мастер-класс по созданию клубничного торта. Абсолютно с нуля взрослых научат выпекать бисквит, делать начинку и крема. Также обучат и технике сборки и выравнивания изделия. Стоимость посещения — 3600 рублей. Студия «Пармезан» в воскресенье, 28 июля, устраивает морской день. Там научат готовить салат с креветками, треску в кунжуте с цветной капустой и соусом, а также на десерт — ягодный сорбет. Стоимость — 2000 рублей. Там же запланирован и детский мастер-класс по созданию пельменей и сладости «кейк-попс». Стоимость для детей — 1200 рублей. На выходных научат готовить мясные, рыбные блюда, а также десерты Фото: Анна Майорова © URA.RU Мясные блюда приготовят 28 июля в кулинарной студии «Рататуй». На мастер-классе покажут, как готовить салат с пряной куриной грудкой и булгуром, говядину Веллингтон с картофелем дюшес и творожный пирог с вишней. Стоимость участия — 2990 рублей. Индейская вечеринка, гонки и Гарри Поттер Челябинцам также предлагают посмотреть гонки по бездорожью. Соревнования внедорожников RFC Russia URAL будут проходить с 26 по 28 июля на полигоне Поликарпова пруда в Миассе. В программе на три дня заявлены заезды, а также развлекательное шоу с конкурсами и подарками. Вход для зрителей свободный. Пенная вечеринка пройдет на вечеринке в индейском стиле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В хаски-центре «Аквилон» с 27 по 28 июля организуют двухдневную вечеринку на индейскую тематику. Там подготовят программу с аниматорами и играми, катанием на собачьих упряжках, пенной вечеринкой, открытыми бассейнами, различными мастер-классы: кулинарными и ремесленными. Также гости смогут посетить питомник с хаски и самоедами. Стоимость мероприятия — от 790 рублей. Детский развлекательный парк «Максиленд» проведет 27 июля вечеринку в тематике Гарри Поттера. Юные челябинцы превратятся в волшебников из школы магии «Хогвартс». Стоимость посещения — от 200 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в выходные, с 27 по 28 июля, состоятся пять фестивалей и индейская вечеринка. Для челябинцев выступят более 400 российских исполнителей, пройдут кулинарные мастер-классы, а дети станут волшебниками из «Хогвартса». О том, где покажут холодное оружие, научат готовить морепродукты и мясо, а также о месте, где можно будет овладеть искусством магии — в материале URA.RU. В городском саду Пушкина 27 июля состоится ежегодный волонтерский фестиваль «Открытые сердца». Гостей ждет концертная программа и увлекательные рассказы про деятельность волонтеров. Там проведут мастер-классы и гуманитарный сбор. В ДС «Юность» также 27 июля пройдет Всероссийский певческий фестиваль «Русское поле», где выступят более 400 российских исполнителей. Участники мероприятия споют популярные композиции, например: «Солнечный круг», «Веселый ветер», «Эй, ухнем», «Не для меня придет весна». Хоры, коллективы, хоровые капеллы исполнят композиции в субботу вечером. Большой кулинарный фестиваль состоится в «Саду Победы» 27 июля. Для челябинцев устроят дегустации, мастер-классы, викторины. А также там эксклюзивно презентуют блюда локальной кухни. На сцене парка выступят национальные творческие коллективы и пройдут эстафеты. Вход свободный. Бушуевский фестиваль украшенного холодного оружия пройдет в Златоусте с 27 по 28 июля. В рамках феста расскажут историю города, покажут уникальное холодное оружие, а также проведут мастер-классы, где можно будет попробовать себя в роли кузнеца или художника-гравера. На территории расположатся шесть площадок. Утром в соборе запланирована торжественная литургия, а днем вплоть до вечера состоится большой праздник. На торжестве пройдут фестиваль колокольного звона, молодецкие забавы, выступление фольклорных коллективов и мастер-классы по каллиграфии. Приятным дополнением станет полевая кухня, чаепитие с блинами и фотозона с предметами русской старины. Вход свободный. Кулинарная студия «Классное время» 27 июля организовывает мастер-класс по созданию клубничного торта. Абсолютно с нуля взрослых научат выпекать бисквит, делать начинку и крема. Также обучат и технике сборки и выравнивания изделия. Стоимость посещения — 3600 рублей. Студия «Пармезан» в воскресенье, 28 июля, устраивает морской день. Там научат готовить салат с креветками, треску в кунжуте с цветной капустой и соусом, а также на десерт — ягодный сорбет. Стоимость — 2000 рублей. Там же запланирован и детский мастер-класс по созданию пельменей и сладости «кейк-попс». Стоимость для детей — 1200 рублей. Мясные блюда приготовят 28 июля в кулинарной студии «Рататуй». На мастер-классе покажут, как готовить салат с пряной куриной грудкой и булгуром, говядину Веллингтон с картофелем дюшес и творожный пирог с вишней. Стоимость участия — 2990 рублей. Челябинцам также предлагают посмотреть гонки по бездорожью. Соревнования внедорожников RFC Russia URAL будут проходить с 26 по 28 июля на полигоне Поликарпова пруда в Миассе. В программе на три дня заявлены заезды, а также развлекательное шоу с конкурсами и подарками. Вход для зрителей свободный. В хаски-центре «Аквилон» с 27 по 28 июля организуют двухдневную вечеринку на индейскую тематику. Там подготовят программу с аниматорами и играми, катанием на собачьих упряжках, пенной вечеринкой, открытыми бассейнами, различными мастер-классы: кулинарными и ремесленными. Также гости смогут посетить питомник с хаски и самоедами. Стоимость мероприятия — от 790 рублей. Детский развлекательный парк «Максиленд» проведет 27 июля вечеринку в тематике Гарри Поттера. Юные челябинцы превратятся в волшебников из школы магии «Хогвартс». Стоимость посещения — от 200 рублей.