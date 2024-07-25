Авторитета из Нижнего Тагила осудили по «воровской» статье

«Вора в законе» из Нижнего Тагила Сухочева отправили в тюрьму

26 июля 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Олег Сухочев вину не признал (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Красноярский краевой суд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии жителя Нижнего Тагила Олега Сухочева по прозвищу Сухач. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, добавили в суде. Дело по ст. 210.1 УК РФ в отношении Сухочева возбудили в 2019 году — сразу после того, как статья появилась в Уголовном кодексе. «Суд признал Сухочева виновным по ст. 210.1 УК РФ. Но приговор в законную силу пока не вступил», — указано в релизе суда в соцсети «ВКонтакте». Осужденный свою вину не признал. Карьеру в криминальном мире Сухач начал в 2008 году. Его «короновали» вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрин-младший) при участии Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). После этого Сухач стал смотрящим за Нижним Тагилом. Он был задержан силовиками в 2012 году по подозрению в организации убийств. Через два года он получил 20 лет колонии. Ранее был арестован бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев. Его обвиняли в вымогательстве долей овощебазы №4 и организации заказных убийств бизнесменов. Чиновника признали виновным в 2014 году. В то же время рассматривалось второе дело Сухочева — о покушении на предпринимателя Максима Краснова. Считается, что Сухач якобы действовал в интересах Контеева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Красноярский краевой суд признал виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии жителя Нижнего Тагила Олега Сухочева по прозвищу Сухач. Ему назначено 13 лет лишения свободы в колонии особого режима, добавили в суде. Дело по ст. 210.1 УК РФ в отношении Сухочева возбудили в 2019 году — сразу после того, как статья появилась в Уголовном кодексе. «Суд признал Сухочева виновным по ст. 210.1 УК РФ. Но приговор в законную силу пока не вступил», — указано в релизе суда в соцсети «ВКонтакте». Осужденный свою вину не признал. Карьеру в криминальном мире Сухач начал в 2008 году. Его «короновали» вместе с авторитетом Сергеем Асатряном (Осетрин-младший) при участии Деда Хасана (Аслан Усоян) и Япончика (Вячеслав Иваньков). После этого Сухач стал смотрящим за Нижним Тагилом. Он был задержан силовиками в 2012 году по подозрению в организации убийств. Через два года он получил 20 лет колонии. Ранее был арестован бывший вице-мэр Екатеринбурга Виктор Контеев. Его обвиняли в вымогательстве долей овощебазы №4 и организации заказных убийств бизнесменов. Чиновника признали виновным в 2014 году. В то же время рассматривалось второе дело Сухочева — о покушении на предпринимателя Максима Краснова. Считается, что Сухач якобы действовал в интересах Контеева.