Стало известно, за что задержали экс-замминистра обороны Булгакова

Экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали сотрудники ФСБ по делу о коррупции, обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска по завышенной стоимости. Следственный комитет России по этому поводу возбудил уголовное дело, сообщает источник.
«Задержанный экс-замглавы МО РФ Булгаков лоббировал интересы АО „Грязинский пищевой комбинат“, используя служебное положение», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.
Дмитрий Булгаков обвиняется в создании системы поставок в войска некачественной еды, стоимость которой была сильно завышена даже в условиях СВО. Так, мясо говядины заменялось курицей и свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере против руководства комбината. Сейчас Дмитрий Булгаков находится в СИЗО "Бутырка" под стражей.
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