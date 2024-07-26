Стало известно, за что задержали экс-замминистра обороны Булгакова

РИАН: Булгакова обвиняют в поставках в армию некачественной еды по высоким ценам
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Булгакова и руководство "Грязинского пищевого комбината" обвиняют в поставках некачественной еды в армию РФ по завышенным ценам, сообщил источник РИА Новости
Булгакова и руководство "Грязинского пищевого комбината" обвиняют в поставках некачественной еды в армию РФ по завышенным ценам, сообщил источник РИА Новости Фото:

Экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали сотрудники ФСБ по делу о коррупции, обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска по завышенной стоимости. Следственный комитет России по этому поводу возбудил уголовное дело, сообщает источник. 

«Задержанный экс-замглавы МО РФ Булгаков лоббировал интересы АО „Грязинский пищевой комбинат“, используя служебное положение», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости. 

Дмитрий Булгаков обвиняется в создании системы поставок в войска некачественной еды, стоимость которой была сильно завышена даже в условиях СВО. Так, мясо говядины заменялось курицей и свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере против руководства комбината. Сейчас Дмитрий Булгаков находится в СИЗО "Бутырка" под стражей. 

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Экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, которого задержали сотрудники ФСБ по делу о коррупции, обвиняется в поставках некачественной пищи в российские войска по завышенной стоимости. Следственный комитет России по этому поводу возбудил уголовное дело, сообщает источник.  «Задержанный экс-замглавы МО РФ Булгаков лоббировал интересы АО „Грязинский пищевой комбинат“, используя служебное положение», — заявил источник. Информацию передает РИА Новости.  Дмитрий Булгаков обвиняется в создании системы поставок в войска некачественной еды, стоимость которой была сильно завышена даже в условиях СВО. Так, мясо говядины заменялось курицей и свининой, а энергетическая ценность пайков занижалась. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере против руководства комбината. Сейчас Дмитрий Булгаков находится в СИЗО "Бутырка" под стражей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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