27 июля 2024

Генштаб Мали сообщил о боях с террористами на северо-востоке страны

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мали произошли столкновения с террористами
В Мали произошли столкновения с террористами Фото:

Вооруженные силы Мали ведут активные боевые действия против террористических группировок в районе Тинзауатен, на северо-востоке страны, у границы с Алжиром. Об этом заявлено в официальном коммюнике от Генерального штаба ВС республики.

«Зона, где идут столкновения, остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей», — отмечается в документе Генштаба ВС Мали, содержание которого приводит ТАСС. В коммюнике также говорится, что было успешно выполнено уничтожение пяти террористических целей с помощью беспилотников.

Ранее сообщалось, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали, часть бойцов попала в плен. Предположительно, мог погибнуть автор telergam-канала Grey Zone.

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Вооруженные силы Мали ведут активные боевые действия против террористических группировок в районе Тинзауатен, на северо-востоке страны, у границы с Алжиром. Об этом заявлено в официальном коммюнике от Генерального штаба ВС республики. «Зона, где идут столкновения, остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей», — отмечается в документе Генштаба ВС Мали, содержание которого приводит ТАСС. В коммюнике также говорится, что было успешно выполнено уничтожение пяти террористических целей с помощью беспилотников. Ранее сообщалось, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали, часть бойцов попала в плен. Предположительно, мог погибнуть автор telergam-канала Grey Zone.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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