Генштаб Мали сообщил о боях с террористами на северо-востоке страны

Вооруженные силы Мали ведут активные боевые действия против террористических группировок в районе Тинзауатен, на северо-востоке страны, у границы с Алжиром. Об этом заявлено в официальном коммюнике от Генерального штаба ВС республики.
«Зона, где идут столкновения, остается бастионом сосредоточения террористов и контрабандистов всех мастей», — отмечается в документе Генштаба ВС Мали, содержание которого приводит ТАСС. В коммюнике также говорится, что было успешно выполнено уничтожение пяти террористических целей с помощью беспилотников.
Ранее сообщалось, что колонну ЧВК «Вагнер» разбили в Мали, часть бойцов попала в плен. Предположительно, мог погибнуть автор telergam-канала Grey Zone.
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