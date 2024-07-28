Журналистка Кашеварова: к гибели бойцов ЧВК «Вагнер» причастен Герой России

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Что именно сделал неназванный Герой России, что привело к смерти бойцов «Вагнера», журналистка не уточнила Фото:

К гибели бойцов ЧВК «Вагнер» во время засады сепаратистов в Африке причастен Герой России. С таким заявлением выступила журналистка Анастасия Кашеварова.

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Бойцы «Вагнера» попали в засаду в Мали 28 июля. «И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», — прокомментировала Кашеварова у себя в telegram-канале. Имени Героя России журналистка не назвала. Она также не уточнила его действия, которые могли привести к инциденту.

Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу правительственным войскам Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Погибли около 20 человек, часть была взята в плен. Среди пленных — преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Лотос, сообщил военкор Борис Рожин. По неподтвержденным данным, Лотос погиб.

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К гибели бойцов ЧВК «Вагнер» во время засады сепаратистов в Африке причастен Герой России. С таким заявлением выступила журналистка Анастасия Кашеварова. Бойцы «Вагнера» попали в засаду в Мали 28 июля. «И у этой фатальности есть имя и фамилия, и известный позывной, и даже звезда Героя России», — прокомментировала Кашеварова у себя в telegram-канале. Имени Героя России журналистка не назвала. Она также не уточнила его действия, которые могли привести к инциденту. Колонна «Вагнера» двигалась на подмогу правительственным войскам Мали и попала в засаду туарегов-исламистов из группировки «Аль-Каида» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Погибли около 20 человек, часть была взята в плен. Среди пленных — преемник бывшего главы компании Евгения Пригожина Лотос, сообщил военкор Борис Рожин. По неподтвержденным данным, Лотос погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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