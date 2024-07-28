В РФ прокомментировали лишение журналистов аккредитации на ОИ

Заявления представителей Запада о свободе слова и роли «четвертой власти» являются ложными. Таким заявлением президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал лишение журналистов ТАСС аккредитаций для освещения событий на Олимпиаде в Париже.
«Нам как мантру повторяли слова о свободе прессы, о „четвертой власти“. Мама дорогая, как же мы были глупы, как наивны», — передает слова Мамиашвили ТАСС. Он высказал мысль, что радоваться следует тому, что Россия и журналисты ТАСС были ограждены от этой «вакханалии», которая, по его словам, имеет место быть на Олимпиаде. Михаил Мамиашвили подчеркнул, что Господь проявляет любовь к России и журналистам ТАСС, уберегая их от «этой заразы».
Четырем журналистам ТАСС 28 июля аннулировали аккредитации на Олимпийские игры, которые проходят в Париже. Летняя Олимпиада 2024 года пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.