28 июля 2024
27 июля 2024

Полиция ХМАО арестует пострадавшего, в которого стреляли после ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший после ДТП и стрельбы в Сургуте тоже будет задержан полицией
Пострадавший после ДТП и стрельбы в Сургуте тоже будет задержан полицией Фото:

После ДТП в Сургуте (ХМАО), где водитель «Лексуса» намеренно въехал в автомобиль и открыл по нему стрельбу, пострадал мужчина. Он получил огнестрельные ранения в бедро, плечо, лицо и туловище. После выписки из больницы его планируют посадить в комнату административно задержанных (КАЗ), сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Сейчас изъяты оба автомобиля — и у потерпевшего и у того, кто стрелял. Когда потерпевшего выпишут из больницы, его тоже закроют в КАЗ, так как и в его действиях усматривается мелкое хулиганство… Он получил огнестрельное ранение в левое плечо, правое бедро, лицо и туловище», — рассказал источник.

Оба фигуранта — индивидуальные предприниматели, их конфликт произошел из-за денег. У нападавшего с собой было три травматических пистолета, которыми он владел на законных основаниях, несмотря на две судимости — они считаются погашенными. Пострадавший тоже имел при себе оружие и тоже абсолютно законно.

Мужчины будут проходить по административным статьям: нападавший — за хулиганство, потерпевший — за мелкое хулиганство. Если судебно-медицинская экспертиза покажет серьезный вред здоровью, то статью для нападавшего переквалифицируют в «Умышленное причинение вреда здоровью».

Ранее в Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Сначала он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь. Полиция задержала нападавшего, местного жителя 47 лет, ранее судимого за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотиков, и завела дело по статье УК РФ «Хулиганство».

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После ДТП в Сургуте (ХМАО), где водитель «Лексуса» намеренно въехал в автомобиль и открыл по нему стрельбу, пострадал мужчина. Он получил огнестрельные ранения в бедро, плечо, лицо и туловище. После выписки из больницы его планируют посадить в комнату административно задержанных (КАЗ), сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Сейчас изъяты оба автомобиля — и у потерпевшего и у того, кто стрелял. Когда потерпевшего выпишут из больницы, его тоже закроют в КАЗ, так как и в его действиях усматривается мелкое хулиганство… Он получил огнестрельное ранение в левое плечо, правое бедро, лицо и туловище», — рассказал источник. Оба фигуранта — индивидуальные предприниматели, их конфликт произошел из-за денег. У нападавшего с собой было три травматических пистолета, которыми он владел на законных основаниях, несмотря на две судимости — они считаются погашенными. Пострадавший тоже имел при себе оружие и тоже абсолютно законно. Мужчины будут проходить по административным статьям: нападавший — за хулиганство, потерпевший — за мелкое хулиганство. Если судебно-медицинская экспертиза покажет серьезный вред здоровью, то статью для нападавшего переквалифицируют в «Умышленное причинение вреда здоровью». Ранее в Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Сначала он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь. Полиция задержала нападавшего, местного жителя 47 лет, ранее судимого за фальшивомонетничество и незаконный оборот наркотиков, и завела дело по статье УК РФ «Хулиганство».
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