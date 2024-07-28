«Дочка» «Сургутнефтегаза» получила предупреждение УФАС из-за цен на бензин

Дочернее общество «Сургутнефтегаза» из Твери — «Тверьнефтепродукт» — получило предупреждение от антимонопольной службы. УФАС потребовало установить на заправках компании единую цену на бензин.
«УФАС установило, что „Тверьнефтепродукт“ устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов, что является признаком ценовой дискриминации потребителей. Тверское УФАС выдало предупреждение компании: организация должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок», — сообщило ведомство на официальном сайте.
Компания должна исправить нарушение до 12 августа 2024 года и предоставить отчет в УФАС. Предприятию грозит антимонопольное дело, если оно не выполнит требования ведомства.
Ранее URA.RU писало, что нефтяники «Сургутнефтегаза»» из ХМАО пожаловались на условия работы на затопленном месторождении. Из-за затопления работникам приходится передвигаться по производственным площадкам в резиновых сапогах.
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