28 июля 2024
27 июля 2024

«Дочка» «Сургутнефтегаза» получила предупреждение УФАС из-за цен на бензин

УФАС уличило дочернее общество «Сургутнефтегаза» в дискриминации покупателей
© Служба новостей «URA.RU»
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"Дочка" "Сургутнефтегаза" получила предупреждение от УФАС из-за цен на бензин
"Дочка" "Сургутнефтегаза" получила предупреждение от УФАС из-за цен на бензин Фото:

Дочернее общество «Сургутнефтегаза» из Твери — «Тверьнефтепродукт» — получило предупреждение от антимонопольной службы. УФАС потребовало установить на заправках компании единую цену на бензин.

«УФАС установило, что „Тверьнефтепродукт“ устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов, что является признаком ценовой дискриминации потребителей. Тверское УФАС выдало предупреждение компании: организация должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Компания должна исправить нарушение до 12 августа 2024 года и предоставить отчет в УФАС. Предприятию грозит антимонопольное дело, если оно не выполнит требования ведомства.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники «Сургутнефтегаза»» из ХМАО пожаловались на условия работы на затопленном месторождении. Из-за затопления работникам приходится передвигаться по производственным площадкам в резиновых сапогах.

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Дочернее общество «Сургутнефтегаза» из Твери — «Тверьнефтепродукт» — получило предупреждение от антимонопольной службы. УФАС потребовало установить на заправках компании единую цену на бензин. «УФАС установило, что „Тверьнефтепродукт“ устанавливает разные цены на топливо в различных точках своей сети в зависимости от наличия рядом АЗС конкурентов, что является признаком ценовой дискриминации потребителей. Тверское УФАС выдало предупреждение компании: организация должна установить единую розничную цену на бензин и дизельное топливо по всей сети своих заправок», — сообщило ведомство на официальном сайте. Компания должна исправить нарушение до 12 августа 2024 года и предоставить отчет в УФАС. Предприятию грозит антимонопольное дело, если оно не выполнит требования ведомства. Ранее URA.RU писало, что нефтяники «Сургутнефтегаза»» из ХМАО пожаловались на условия работы на затопленном месторождении. Из-за затопления работникам приходится передвигаться по производственным площадкам в резиновых сапогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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