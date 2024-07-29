29 июля 2024

Бывшему топ-менеджеру «Почты России» запросили пять с половиной лет колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор потребовал 5,5 лет лишения свободы для бывшего топ-менеджера компании
Прокурор потребовал 5,5 лет лишения свободы для бывшего топ-менеджера компании Фото:

Гособвинение запросило бывшему заместителю гендиректора «Почты России» Сергею Емельченкову пять с половиной лет лишения свободы. Дело рассматривается в Симоновском суде Москвы. Об этом говорится в материалах дела.

«Сергей Емельченков должен быть приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. Необходимо взыскать с фигуранта всю сумму ущерба, полностью удовлетворив иск „Почты России“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные материалы.

Прокурор также запросил пять с половиной лет лишения свободы и для руководителя департамента «Почты России» Андрея Синичкина. По данным следствия, фигуранты нанесли ущерб компании на сумму 1,6 млрд рублей.

Ранее по версии следствия, Емельченков нарушил установленный порядок о согласовании крупных сделок с курирующим министерством и подписал допсоглашение к госконтракту, снизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз. В результате его незаконных действий «Почта России» необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям.

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Гособвинение запросило бывшему заместителю гендиректора «Почты России» Сергею Емельченкову пять с половиной лет лишения свободы. Дело рассматривается в Симоновском суде Москвы. Об этом говорится в материалах дела. «Сергей Емельченков должен быть приговорен к пяти с половиной годам колонии общего режима. Необходимо взыскать с фигуранта всю сумму ущерба, полностью удовлетворив иск „Почты России“», — передает «Коммерсант» со ссылкой на судебные материалы. Прокурор также запросил пять с половиной лет лишения свободы и для руководителя департамента «Почты России» Андрея Синичкина. По данным следствия, фигуранты нанесли ущерб компании на сумму 1,6 млрд рублей. Ранее по версии следствия, Емельченков нарушил установленный порядок о согласовании крупных сделок с курирующим министерством и подписал допсоглашение к госконтракту, снизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз. В результате его незаконных действий «Почта России» необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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