Раскрыты подробности дела против топ-менеджера «Почты России»

Ранее, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Топ-менеджер был задержан 14 июля. В среду Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.

«В результате его незаконных действий „Почта России“ необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям», — пишет ТАСС со ссылкой на Иванову. По ее словам, причастность Емельченкова к инкриминируемому деянию подтвердили свидетели, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий.

По версии следствия, в 2018 году топ-менеджер нарушил установленный порядок о согласовании крупных сделок с курирующим министерством и подписал допсоглашение к госконтракту, снизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз.

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Емельченков причинил ущерб почти на 70 млн рублей. Об этом журналистам рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Сергей Емельченков был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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