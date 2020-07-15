Раскрыты подробности дела против топ-менеджера «Почты России»

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Емельченков причинил ущерб почти на 70 млн рублей. Об этом журналистам рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По версии следствия, в 2018 году топ-менеджер нарушил установленный порядок о согласовании крупных сделок с курирующим министерством и подписал допсоглашение к госконтракту, снизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз.
«В результате его незаконных действий „Почта России“ необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям», — пишет ТАСС со ссылкой на Иванову. По ее словам, причастность Емельченкова к инкриминируемому деянию подтвердили свидетели, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий.
Ранее, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Топ-менеджер был задержан 14 июля. В среду Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.