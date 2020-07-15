Раскрыты подробности дела против топ-менеджера «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над Ведерниковым. Челябинск., наручники, браслеты, руки
Сергей Емельченков был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемый в превышении должностных полномочий заместитель гендиректора «Почты России» Сергей Емельченков причинил ущерб почти на 70 млн рублей. Об этом журналистам рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в 2018 году топ-менеджер нарушил установленный порядок о согласовании крупных сделок с курирующим министерством и подписал допсоглашение к госконтракту, снизив сумму штрафа за ненадлежащее исполнение договора в 10 раз.

«В результате его незаконных действий „Почта России“ необоснованно выплатила более 67 млн рублей подрядным организациям», — пишет ТАСС со ссылкой на Иванову. По ее словам, причастность Емельченкова к инкриминируемому деянию подтвердили свидетели, а также результаты оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее, напомним, стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. Топ-менеджер был задержан 14 июля. В среду Чертановский суд Москвы отправил Емельченкова под домашний арест до 13 сентября. Защита намерена обжаловать это решение.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...