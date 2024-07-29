29 июля 2024

Спасатель из ХМАО сыграл свадьбу в пожарной части. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник МЧС из ХМАО сыграл свадьбу в пожарной части
Сотрудник МЧС из ХМАО сыграл свадьбу в пожарной части Фото:

Спасатель Артем Деревянкин отпраздновал свадьбу в пожарной части Ханты-Мансийска. Молодоженам устроили фотосессию со спецтехникой. Об этом сообщило управление МЧС по ХМАО в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне свои судьбы соединили пожарный 132 пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Артем Деревянкин и его возлюбленная Алена. Свадьба состоялась в лучших традициях — с фотосессией в пожарной части и поздравлением боевых товарищей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало про пожарного из Сургута, который узнал пол своего ребенка с помощью огнетушителя. Он был заполнен дымом синего цвета.

Спасатель Артем Деревянкин отпраздновал свадьбу в пожарной части Ханты-Мансийска
Спасатель Артем Деревянкин отпраздновал свадьбу в пожарной части Ханты-Мансийска
Фото:

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Спасатель Артем Деревянкин отпраздновал свадьбу в пожарной части Ханты-Мансийска. Молодоженам устроили фотосессию со спецтехникой. Об этом сообщило управление МЧС по ХМАО в соцсети «ВКонтакте». «Накануне свои судьбы соединили пожарный 132 пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Артем Деревянкин и его возлюбленная Алена. Свадьба состоялась в лучших традициях — с фотосессией в пожарной части и поздравлением боевых товарищей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало про пожарного из Сургута, который узнал пол своего ребенка с помощью огнетушителя. Он был заполнен дымом синего цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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