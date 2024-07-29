Спасатель Артем Деревянкин отпраздновал свадьбу в пожарной части Ханты-Мансийска. Молодоженам устроили фотосессию со спецтехникой. Об этом сообщило управление МЧС по ХМАО в соцсети «ВКонтакте».
«Накануне свои судьбы соединили пожарный 132 пожарно-спасательной части Ханты-Мансийска Артем Деревянкин и его возлюбленная Алена. Свадьба состоялась в лучших традициях — с фотосессией в пожарной части и поздравлением боевых товарищей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало про пожарного из Сургута, который узнал пол своего ребенка с помощью огнетушителя. Он был заполнен дымом синего цвета.
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