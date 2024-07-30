Премьер Грузии предрек открытие второго фронта против России

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Последствия протестов в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси, парламент грузии
Михаил Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, заявил Ираклий Кобахидзе Фото:

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы на парламентских выборах партии «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, в стране может быть открыт второй фронт против России. Об этом он заявил в интервью грузинскому «Первому каналу».

«Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал Кобахидзе. Премьер уверен, что возвращение партии «Национальное движение» закроет Грузии путь к евроинтеграции. Он также считает, что продвижение страны в Европе возможно только с партией «Грузинская мечта».

Вместе с тем, «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах в стране. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что такое решение отдаляет Грузию от Европы. Сам Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, когда пройдут выборы.

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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы на парламентских выборах партии «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, в стране может быть открыт второй фронт против России. Об этом он заявил в интервью грузинскому «Первому каналу». «Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал Кобахидзе. Премьер уверен, что возвращение партии «Национальное движение» закроет Грузии путь к евроинтеграции. Он также считает, что продвижение страны в Европе возможно только с партией «Грузинская мечта». Вместе с тем, «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах в стране. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что такое решение отдаляет Грузию от Европы. Сам Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, когда пройдут выборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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