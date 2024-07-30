Премьер Грузии предрек открытие второго фронта против России

30 июля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Михаил Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, заявил Ираклий Кобахидзе Фото: Сергей Заикин © URA.RU Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы на парламентских выборах партии «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, в стране может быть открыт второй фронт против России. Об этом он заявил в интервью грузинскому «Первому каналу». «Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал Кобахидзе. Премьер уверен, что возвращение партии «Национальное движение» закроет Грузии путь к евроинтеграции. Он также считает, что продвижение страны в Европе возможно только с партией «Грузинская мечта». Вместе с тем, «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах в стране. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что такое решение отдаляет Грузию от Европы. Сам Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, когда пройдут выборы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предупредил, что в случае победы на парламентских выборах партии «Национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, в стране может быть открыт второй фронт против России. Об этом он заявил в интервью грузинскому «Первому каналу». «Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было представить, им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт», — сказал Кобахидзе. Премьер уверен, что возвращение партии «Национальное движение» закроет Грузии путь к евроинтеграции. Он также считает, что продвижение страны в Европе возможно только с партией «Грузинская мечта». Вместе с тем, «Грузинская мечта» приняла закон об иноагентах в стране. Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что такое решение отдаляет Грузию от Европы. Сам Саакашвили призывал готовиться к протестам осенью, когда пройдут выборы.