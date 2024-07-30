Мосийчук*: у Зеленского нет плана по урегулированию конфликта на Украине

31 июля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский использует обещание разработать план по урегулированию конфликта, как способ выиграть время до президентских выборов в США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый 'белый господин»», — сказал Мосийчук интервью YouTube-каналу Politeka. Мосийчук также выразил опасения по поводу текущей ситуации на фронте, упоминая серьезное наступление российских войск и возможные последствия для украинских вооруженных сил. Он упомянул, что существует риск анархии в рядах ВСУ и указал на потенциальную угрозу для Доброполья и Покровска. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Ранее Зеленский заявлял, что Украина пригласит Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, передает «Национальная служба новостей». * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский использует обещание разработать план по урегулированию конфликта, как способ выиграть время до президентских выборов в США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый 'белый господин»», — сказал Мосийчук интервью YouTube-каналу Politeka. Мосийчук также выразил опасения по поводу текущей ситуации на фронте, упоминая серьезное наступление российских войск и возможные последствия для украинских вооруженных сил. Он упомянул, что существует риск анархии в рядах ВСУ и указал на потенциальную угрозу для Доброполья и Покровска. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Ранее Зеленский заявлял, что Украина пригласит Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, передает «Национальная служба новостей». * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.