30 июля 2024

Мосийчук*: у Зеленского нет плана по урегулированию конфликта на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский пообещал разработать план по урегулированию конфликта до конца ноября Фото:
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Украинский лидер Владимир Зеленский использует обещание разработать план по урегулированию конфликта, как способ выиграть время до президентских выборов в США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый 'белый господин»», — сказал Мосийчук интервью YouTube-каналу Politeka.

Мосийчук также выразил опасения по поводу текущей ситуации на фронте, упоминая серьезное наступление российских войск и возможные последствия для украинских вооруженных сил. Он упомянул, что существует риск анархии в рядах ВСУ и указал на потенциальную угрозу для Доброполья и Покровска.

При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Ранее Зеленский заявлял, что Украина пригласит Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, передает «Национальная служба новостей».

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.

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Украинский лидер Владимир Зеленский использует обещание разработать план по урегулированию конфликта, как способ выиграть время до президентских выборов в США. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «На самом деле никакого плана нет, к сожалению. Все висит в ожидании. Зеленский заявил, что план будет готов на конец ноября. Потому что в конце ноября мы будем знать, кто новый 'белый господин»», — сказал Мосийчук интервью YouTube-каналу Politeka. Мосийчук также выразил опасения по поводу текущей ситуации на фронте, упоминая серьезное наступление российских войск и возможные последствия для украинских вооруженных сил. Он упомянул, что существует риск анархии в рядах ВСУ и указал на потенциальную угрозу для Доброполья и Покровска. При этом советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой на основе международного права. Ранее Зеленский заявлял, что Украина пригласит Россию на второй саммит по урегулированию конфликта, передает «Национальная служба новостей». * Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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