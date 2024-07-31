Челябинцы предложили решить проблему паводка за сутки

Житель Челябинска предложил массово откачать воду за сутки
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Ирина Текслер на передаче гуманитарной помощи для учреждений социальной защиты. Челябинск, насос, лужа
Челябинцы сообщают о выходе сточных вод из канализации Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В Челябинске можно устранить затопление улиц Энергетиков и Кронштадской за одни сутки, пробив засоры и применив мощные насосы. В противном случае выход канализации на поверхность может грозить эмидемией, сообщил URA.RU житель Челябинска.

«Что нужно сделать этим „гениям“ управления городским хозяйством: определить работающий коллектор, арендовать мощные насосы на сутки и протянуть в нужный коллектор временный водопровод. Мощность насосов такова, что можно решить вопрос за один день», — утверждает читатель URA.RU.

Мужчина предлагает параллельно привлечь вакуумыне машины для пробивания канализационных коллекторов и службы МЧС для откачки воды после устранения засоров. По его мнению, бездействие приведет к эпидемии.

«В противном случае мы рискуем захлебнуться в фекалиях, которые фонтаном бьют из коллектора и перемешиваются с дождевыми водами. После того, как проблема будет решена, всей администрации нужно подать в отставку, так как они абсолютно не понимают, чем занимаются», — добавил челябинец.

Горожанин отметил, что в штабе, который был организован на территории школы №34 по улице Энергетиков, никто ничего не знает. По его словам, людям пообещали откачку воды техникой, но никто этим не занимается. Тем временем в самом штабе сообщают, что жителей многоквартирных домов в районе улицы Энергетиков обеспечивают горячим питанием и питьевой водой. По заявкам для них закупают товары первой необходимости.

Многоквартирные дома по улице Энергетиков затопило 26 июля с началом сильных ливней. Для жителей организован пункт временного размещения, власти сообщают о принимаемых мерах по откачке воды. Тем временем синоптики озвучили штормовое предупреждение на 1 августа, когда обещают новые сильные ливни и ветер скоростью до 25 метров в секунду.

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В Челябинске можно устранить затопление улиц Энергетиков и Кронштадской за одни сутки, пробив засоры и применив мощные насосы. В противном случае выход канализации на поверхность может грозить эмидемией, сообщил URA.RU житель Челябинска. «Что нужно сделать этим „гениям“ управления городским хозяйством: определить работающий коллектор, арендовать мощные насосы на сутки и протянуть в нужный коллектор временный водопровод. Мощность насосов такова, что можно решить вопрос за один день», — утверждает читатель URA.RU. Мужчина предлагает параллельно привлечь вакуумыне машины для пробивания канализационных коллекторов и службы МЧС для откачки воды после устранения засоров. По его мнению, бездействие приведет к эпидемии. «В противном случае мы рискуем захлебнуться в фекалиях, которые фонтаном бьют из коллектора и перемешиваются с дождевыми водами. После того, как проблема будет решена, всей администрации нужно подать в отставку, так как они абсолютно не понимают, чем занимаются», — добавил челябинец. Горожанин отметил, что в штабе, который был организован на территории школы №34 по улице Энергетиков, никто ничего не знает. По его словам, людям пообещали откачку воды техникой, но никто этим не занимается. Тем временем в самом штабе сообщают, что жителей многоквартирных домов в районе улицы Энергетиков обеспечивают горячим питанием и питьевой водой. По заявкам для них закупают товары первой необходимости. Многоквартирные дома по улице Энергетиков затопило 26 июля с началом сильных ливней. Для жителей организован пункт временного размещения, власти сообщают о принимаемых мерах по откачке воды. Тем временем синоптики озвучили штормовое предупреждение на 1 августа, когда обещают новые сильные ливни и ветер скоростью до 25 метров в секунду.
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