Челябинский солдат Барбашин посетил пункт, где ветераны плетут масксети для СВО. Фото, видео

31 июля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Артем Барбашин был удивлен качеству маскировочных сетей, сделанных ветеранами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник СВО, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска 31 июля посетил пункт создания гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Здесь женщины из территориального совета ветеранов плетут маскировочные сети, вяжут жилеты, носки, варежки, а также шьют обереги и нижнее белье. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы находимся в центре плетения маскировочных сетей, создания одежды и других нужных вещей для бойцов в зоне СВО. Я приятно впечатлен, потому что сеть неотличима от фабричной. По собственному опыту знаю, что масксети — это сейчас одна из ключевых нужд для участников специальной военной операции. В условиях дронов, беспилотников и тепловизоров сети спасают жизни, спасибо вам огромное», — сказал Барбашин в разговоре с журналистом агентства. Председатель совета ветеранов Курчатовского района Светлана Гордеева поделилась с бойцом СВО успехами волонтерской команды. Пенсионерки начали плести сети около двух лет назад. За это время было создано 87 маскировочных сетей. На данный момент этим делом занимаются 14 женщин, а еще четыре работают на дому — вяжут безрукавки и шьют нижнее белье. Артем Барбашин уделил особое внимание жилетам, которых там два вида: зимние и осенние. По его словам, они очень удобные, не сковывают движения, а греют на одном уровне с кофтами. Работают женщины с 10:00 до 14:00 пять дней в неделю. В самом центре они обычно плетут масксети и шьют, а вот вязанием занимаются дома по вечерам. Материалы для создания одежды и сетей собираются из пожертвований и спонсорских вкладов. Они стараются обращаться с тканями экономно, например, шьют из двух разных тканей нижнее белье. Как рассказала Светлана Гордеева, солдаты в нем называют себя «Гламурными войсками» Около восьми месяцев назад команда «Зов» выиграла губернаторский грант, на который приобрели швейные машины и открыли швейный цех, где начали отшивать форму для военных, термобелье и спальные мешки. Посылки с гуманитарной помощью сначала отправляются на склад «Зов» в Челябинске, а затем уже распределяются на другие территории. К бойцам вещи попадают через склад «Зов» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участник СВО, обладатель двух орденов Мужества Артем Барбашин из Челябинска 31 июля посетил пункт создания гуманитарной помощи для бойцов спецоперации. Здесь женщины из территориального совета ветеранов плетут маскировочные сети, вяжут жилеты, носки, варежки, а также шьют обереги и нижнее белье. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Сегодня мы находимся в центре плетения маскировочных сетей, создания одежды и других нужных вещей для бойцов в зоне СВО. Я приятно впечатлен, потому что сеть неотличима от фабричной. По собственному опыту знаю, что масксети — это сейчас одна из ключевых нужд для участников специальной военной операции. В условиях дронов, беспилотников и тепловизоров сети спасают жизни, спасибо вам огромное», — сказал Барбашин в разговоре с журналистом агентства. Председатель совета ветеранов Курчатовского района Светлана Гордеева поделилась с бойцом СВО успехами волонтерской команды. Пенсионерки начали плести сети около двух лет назад. За это время было создано 87 маскировочных сетей. На данный момент этим делом занимаются 14 женщин, а еще четыре работают на дому — вяжут безрукавки и шьют нижнее белье. Артем Барбашин уделил особое внимание жилетам, которых там два вида: зимние и осенние. По его словам, они очень удобные, не сковывают движения, а греют на одном уровне с кофтами. Работают женщины с 10:00 до 14:00 пять дней в неделю. В самом центре они обычно плетут масксети и шьют, а вот вязанием занимаются дома по вечерам. Материалы для создания одежды и сетей собираются из пожертвований и спонсорских вкладов. Они стараются обращаться с тканями экономно, например, шьют из двух разных тканей нижнее белье. Как рассказала Светлана Гордеева, солдаты в нем называют себя «Гламурными войсками» Около восьми месяцев назад команда «Зов» выиграла губернаторский грант, на который приобрели швейные машины и открыли швейный цех, где начали отшивать форму для военных, термобелье и спальные мешки. Посылки с гуманитарной помощью сначала отправляются на склад «Зов» в Челябинске, а затем уже распределяются на другие территории.