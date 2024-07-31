На затопленных территориях Челябинской области 132 человека привили от гепатита

31 июля 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер провел оперативный штаб по ликвидации последствий наводнения в регионе Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Жителей подтопленных территорий в Челябинской области начали прививать от гепатита А. На сегодняшний день привито 132 человека. Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба, которое 31 июля провел губернатор области Алексей Текслер. «Среди населения в подтопленных территориях и ликивидаторов последствий паводка проводится вакцинация от гриппа А. Привито 132 человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Жители могут поставить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. В регионе имеется необходимы запас вакцины. О необходимости вакцинирования от гепатита А ранее предупреждали в региональном Роспотребнадзоре. Среди жителей подтопленных территорий особенно высок риск заражения. Также в ходе оперативного штаба сообщили, что увеличили сбросные показатели на Шершневком водохранилище до 110 кубометров в секунду. Текслер поручил контролировать ситуацию на гидротехнических сооружениях области. Специалисты продолжают мониторинг территорий. В семи территориях действует режим ЧС, в девяти муниципалитетах — режим повышенной готовности. 505 жителей области получили материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Власти начали перечислять первые выплаты по утрате имущества и предметов первой необходимости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей подтопленных территорий в Челябинской области начали прививать от гепатита А. На сегодняшний день привито 132 человека. Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба, которое 31 июля провел губернатор области Алексей Текслер. «Среди населения в подтопленных территориях и ликивидаторов последствий паводка проводится вакцинация от гриппа А. Привито 132 человека», — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства области. Жители могут поставить прививку бесплатно в поликлинике по месту жительства. В регионе имеется необходимы запас вакцины. О необходимости вакцинирования от гепатита А ранее предупреждали в региональном Роспотребнадзоре. Среди жителей подтопленных территорий особенно высок риск заражения. Также в ходе оперативного штаба сообщили, что увеличили сбросные показатели на Шершневком водохранилище до 110 кубометров в секунду. Текслер поручил контролировать ситуацию на гидротехнических сооружениях области. Специалисты продолжают мониторинг территорий. В семи территориях действует режим ЧС, в девяти муниципалитетах — режим повышенной готовности. 505 жителей области получили материальную помощь в размере 20 тысяч рублей. Власти начали перечислять первые выплаты по утрате имущества и предметов первой необходимости.