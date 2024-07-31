Происшествия Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп мужчины 01 августа 2024 в 10:23 Размер текста - 17 + Предварительно, мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под окнами одного из домов по улице Гагарина в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, он упал с высоты. «Тело обнаружили под окнами 16-этажки. Травмы говорят о падении с высоты. Предварительно мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже», — рассказал источник. Тело было направлено на экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти. По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 34 года. Он работал маляром на местном предприятии. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Под окнами одного из домов по улице Гагарина в Челябинске нашли труп мужчины. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, по предварительным данным, он упал с высоты. «Тело обнаружили под окнами 16-этажки. Травмы говорят о падении с высоты. Предварительно мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 10 этаже», — рассказал источник. Тело было направлено на экспертизу. Специалисты должны установить точную причину смерти. По данным URA.RU, на момент смерти мужчине было 34 года. Он работал маляром на местном предприятии. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям