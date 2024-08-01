«Аня, Анечка!» Родители ищут ребенка под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Видео

Родители ищут девочку по имени Аня под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле

01 августа 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

На месте работают все экстренные службы Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Родители девочки по имени Аня пытаются докричаться до ребенка, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Они зовут девочку по имени. «Аня! Анечка!», — слышны крики мужчины возле завалов пятиэтажного дома. Очевидцы сообщают, что из-под бетонных плит пока ничего не слышно. Спасатели готовятся к организации минуты тишины. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем 1 августа в Нижнем Тагиле рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв газа. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию с места событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители девочки по имени Аня пытаются докричаться до ребенка, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Они зовут девочку по имени. «Аня! Анечка!», — слышны крики мужчины возле завалов пятиэтажного дома. Очевидцы сообщают, что из-под бетонных плит пока ничего не слышно. Спасатели готовятся к организации минуты тишины. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем 1 августа в Нижнем Тагиле рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв газа. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию с места событий.