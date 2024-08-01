«Аня, Анечка!» Родители ищут ребенка под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле. Видео

Родители ищут девочку по имени Аня под завалами рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, последствия взрыва, балашиха
На месте работают все экстренные службы Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Родители девочки по имени Аня пытаются докричаться до ребенка, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Они зовут девочку по имени.

«Аня! Анечка!», — слышны крики мужчины возле завалов пятиэтажного дома. Очевидцы сообщают, что из-под бетонных плит пока ничего не слышно. Спасатели готовятся к организации минуты тишины.

Ранее URA.RU сообщало о том, что днем 1 августа в Нижнем Тагиле рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв газа. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию с места событий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родители девочки по имени Аня пытаются докричаться до ребенка, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Они зовут девочку по имени. «Аня! Анечка!», — слышны крики мужчины возле завалов пятиэтажного дома. Очевидцы сообщают, что из-под бетонных плит пока ничего не слышно. Спасатели готовятся к организации минуты тишины. Ранее URA.RU сообщало о том, что днем 1 августа в Нижнем Тагиле рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв газа. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию с места событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...