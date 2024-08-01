Родители девочки по имени Аня пытаются докричаться до ребенка, оставшегося под завалами обрушившегося дома в Нижнем Тагиле, Свердловская область. Они зовут девочку по имени.
«Аня! Анечка!», — слышны крики мужчины возле завалов пятиэтажного дома. Очевидцы сообщают, что из-под бетонных плит пока ничего не слышно. Спасатели готовятся к организации минуты тишины.
Ранее URA.RU сообщало о том, что днем 1 августа в Нижнем Тагиле рухнули два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причной обрушения стал взрыв газа. На месте работают все экстренные службы, URA.RU ведет трансляцию с места событий.
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