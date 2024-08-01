У матери ребенка, пострадавшего под завалами в Тагиле, случился нервный срыв. Видео

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Не только родные, но и все свердловчане переживают за случившееся Фото:

У матери одного из детей, пострадавших во время обрушения в Нижнем Тагиле, случился нервный срыв. Свидетелем драматической сцены стал корреспондент URA.RU.

На кадрах видно, что женщина кричит на кого-то по телефону. Она упрекает собеседника в том, что он не знает, что их ребенка достали из-под завалов и увезли на скорой в больницу. Окружающие с сочувствием смотрят на несчастную и перепуганную мать.

Как сообщал URA.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, на данный момент число пострадавших девять. Среди них один младенец, шестилетний мальчик и два подростка 12 лет.

Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа. Предварительной причиной называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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У матери одного из детей, пострадавших во время обрушения в Нижнем Тагиле, случился нервный срыв. Свидетелем драматической сцены стал корреспондент URA.RU. На кадрах видно, что женщина кричит на кого-то по телефону. Она упрекает собеседника в том, что он не знает, что их ребенка достали из-под завалов и увезли на скорой в больницу. Окружающие с сочувствием смотрят на несчастную и перепуганную мать. Как сообщал URA.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, на данный момент число пострадавших девять. Среди них один младенец, шестилетний мальчик и два подростка 12 лет. Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа. Предварительной причиной называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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