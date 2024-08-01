У матери одного из детей, пострадавших во время обрушения в Нижнем Тагиле, случился нервный срыв. Свидетелем драматической сцены стал корреспондент URA.RU.
На кадрах видно, что женщина кричит на кого-то по телефону. Она упрекает собеседника в том, что он не знает, что их ребенка достали из-под завалов и увезли на скорой в больницу. Окружающие с сочувствием смотрят на несчастную и перепуганную мать.
Как сообщал URA.RU пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых, на данный момент число пострадавших девять. Среди них один младенец, шестилетний мальчик и два подростка 12 лет.
Обрушение дома в Нижнем Тагиле случилось 1 августа. Предварительной причиной называют взрыв бытового газа. На место стянуты все силы МЧС и полиции. Все самое главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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