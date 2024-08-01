Почему в Челябинске резко подорожали стройматериалы российского производства

В Челябинске за первое полугодие 2024 года строительные материалы выросли в цене более чем на 10% из-за подорожания энергоресурсов и газа в целом по стране, а также из-за проблем с импортом данной продукции из Китая. В основном цены поднялись на тяжелые материалы, такие как утеплители, сухие смеси, цемент, производимые в России. Об этом 1 августа URA.RU рассказал коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев.
«Стройматериалы в первом полугодии 2024 года подорожали на по двум причинам. Наши отечественные стройматериалы выросли в цене из-за того, что подорожали энергоресурсы, топливо, из-за чего выросли цены на перевозки. А цены на импортные стройматериалы выросли в цене из-за того, что сейчас проблемы с импортом из Китая, платежи проходят странами. Приходится гонять деньги через посредников, через агентов, за счет этого идет подорожание», — поделился Эсмурзиев с URA.RU.
Также отметил Эсмурзиев, подорожание строительных материалов произошло из-за внутренних процессов: подорожания ресурсов и роста ключевой ставки центробанка до 18%. Соответственно стоимость кредитов, в том числе и на стройматериалы, также поднялась в среднем до 22%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!