Почему в Челябинске резко подорожали стройматериалы российского производства

В Челябинске более чем на 10% выросли цены на стройматериалы

01 августа 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В Челябинске из-за внутренних процессов в стране резко подорожали отечественные стройматериалы Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске за первое полугодие 2024 года строительные материалы выросли в цене более чем на 10% из-за подорожания энергоресурсов и газа в целом по стране, а также из-за проблем с импортом данной продукции из Китая. В основном цены поднялись на тяжелые материалы, такие как утеплители, сухие смеси, цемент, производимые в России. Об этом 1 августа URA.RU рассказал коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. «Стройматериалы в первом полугодии 2024 года подорожали на по двум причинам. Наши отечественные стройматериалы выросли в цене из-за того, что подорожали энергоресурсы, топливо, из-за чего выросли цены на перевозки. А цены на импортные стройматериалы выросли в цене из-за того, что сейчас проблемы с импортом из Китая, платежи проходят странами. Приходится гонять деньги через посредников, через агентов, за счет этого идет подорожание», — поделился Эсмурзиев с URA.RU. Также отметил Эсмурзиев, подорожание строительных материалов произошло из-за внутренних процессов: подорожания ресурсов и роста ключевой ставки центробанка до 18%. Соответственно стоимость кредитов, в том числе и на стройматериалы, также поднялась в среднем до 22%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за первое полугодие 2024 года строительные материалы выросли в цене более чем на 10% из-за подорожания энергоресурсов и газа в целом по стране, а также из-за проблем с импортом данной продукции из Китая. В основном цены поднялись на тяжелые материалы, такие как утеплители, сухие смеси, цемент, производимые в России. Об этом 1 августа URA.RU рассказал коммерческий директор сети «Добрострой» Руслан Эсмурзиев. «Стройматериалы в первом полугодии 2024 года подорожали на по двум причинам. Наши отечественные стройматериалы выросли в цене из-за того, что подорожали энергоресурсы, топливо, из-за чего выросли цены на перевозки. А цены на импортные стройматериалы выросли в цене из-за того, что сейчас проблемы с импортом из Китая, платежи проходят странами. Приходится гонять деньги через посредников, через агентов, за счет этого идет подорожание», — поделился Эсмурзиев с URA.RU. Также отметил Эсмурзиев, подорожание строительных материалов произошло из-за внутренних процессов: подорожания ресурсов и роста ключевой ставки центробанка до 18%. Соответственно стоимость кредитов, в том числе и на стройматериалы, также поднялась в среднем до 22%.