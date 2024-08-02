02 августа 2024
01 августа 2024

Жителей ХМАО предупредили о наивысшем классе пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасное явление спрогнозировали в Обь - Иртышском УГМС
Опасное явление спрогнозировали в Обь - Иртышском УГМС Фото:

В ХМАО спрогнозировали чрезвычайную пожарную опасность. Об этом жителей предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС. 

«3 августа 2024 года местами по Ханты- Мансийскому автономному округу Югре ожидается опасное явление чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости)», — написано на сайте гидрометцентра.

Ранее URA.RU сообщало, что огнеборцы потушили в ХМАО все лесные пожары. Их общая площадь достигала более полутора тысячи гектаров. 

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В ХМАО спрогнозировали чрезвычайную пожарную опасность. Об этом жителей предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.  «3 августа 2024 года местами по Ханты- Мансийскому автономному округу Югре ожидается опасное явление чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости)», — написано на сайте гидрометцентра. Ранее URA.RU сообщало, что огнеборцы потушили в ХМАО все лесные пожары. Их общая площадь достигала более полутора тысячи гектаров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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