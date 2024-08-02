Жителей ХМАО предупредили о наивысшем классе пожарной опасности

Опасное явление спрогнозировали в Обь - Иртышском УГМС
В ХМАО спрогнозировали чрезвычайную пожарную опасность. Об этом жителей предупредили синоптики Обь-Иртышского УГМС.
«3 августа 2024 года местами по Ханты- Мансийскому автономному округу Югре ожидается опасное явление чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости)», — написано на сайте гидрометцентра.
Ранее URA.RU сообщало, что огнеборцы потушили в ХМАО все лесные пожары. Их общая площадь достигала более полутора тысячи гектаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!