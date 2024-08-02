В городе Миасс Челябинской области 45-летний мужчина на автомобиле Peugeot 307 насмерть сбил 72-летнего пенсионера, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Водитель, управляя автомобилем Peugeot 307, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход 1952 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.
Авария произошла 2 августа в 23:50 на третьем километре автодороги «Миасс-Златоуст». По факту случившегося проводится проверка. В Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы, передвигающиеся по краю дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!