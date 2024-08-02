02 августа 2024

В Миассе ночью водитель насмерть сбил пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту ДТП проводится проверка (архивное фото) Фото:

В городе Миасс Челябинской области 45-летний мужчина на автомобиле Peugeot 307 насмерть сбил 72-летнего пенсионера, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Водитель, управляя автомобилем Peugeot 307, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход 1952 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Авария произошла 2 августа в 23:50 на третьем километре автодороги «Миасс-Златоуст». По факту случившегося проводится проверка. В Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы, передвигающиеся по краю дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Авария произошла 2 августа в 23:50 на третьем километре автодороги «Миасс-Златоуст».
Авария произошла 2 августа в 23:50 на третьем километре автодороги «Миасс-Златоуст».

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В городе Миасс Челябинской области 45-летний мужчина на автомобиле Peugeot 307 насмерть сбил 72-летнего пенсионера, который шел по проезжей части в попутном направлении. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Водитель, управляя автомобилем Peugeot 307, совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, двигавшегося по проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП, пешеход 1952 года рождения скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Авария произошла 2 августа в 23:50 на третьем километре автодороги «Миасс-Златоуст». По факту случившегося проводится проверка. В Госавтоинспекции напоминают, что пешеходы, передвигающиеся по краю дороги в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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