Жильцов дома по соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле отселили

03 августа 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Трагедия случилась 1 августа Фото: Нилов Артем © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом Власти приняли решение отселить жильцов дома соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле по ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU рассказал источник. «Временно отселили подъезд дома №83 — пока идут работы в 81-м», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что первый подъезд дома №81 демонтируют за два-три дня, а что делать с остальной частью пятиэтажки, решат по итогам экспертизы, которая завершится к 11 августа. Около полудня 1 августа два подъезда дома №81 обрушили в результате взрыва газа. Пострадали 26 человек, десять из них погибли, включая пятерых детей. Поисково-спасательные работы завершились вечером 2-го. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти приняли решение отселить жильцов дома соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле по ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU рассказал источник. «Временно отселили подъезд дома №83 — пока идут работы в 81-м», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что первый подъезд дома №81 демонтируют за два-три дня, а что делать с остальной частью пятиэтажки, решат по итогам экспертизы, которая завершится к 11 августа. Около полудня 1 августа два подъезда дома №81 обрушили в результате взрыва газа. Пострадали 26 человек, десять из них погибли, включая пятерых детей. Поисково-спасательные работы завершились вечером 2-го. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.