Жильцов дома по соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле отселили

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Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Трагедия случилась 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

Власти приняли решение отселить жильцов дома соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле по ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Временно отселили подъезд дома №83 — пока идут работы в 81-м», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что первый подъезд дома №81 демонтируют за два-три дня, а что делать с остальной частью пятиэтажки, решат по итогам экспертизы, которая завершится к 11 августа.

Около полудня 1 августа два подъезда дома №81 обрушили в результате взрыва газа. Пострадали 26 человек, десять из них погибли, включая пятерых детей. Поисково-спасательные работы завершились вечером 2-го. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Власти приняли решение отселить жильцов дома соседству с рухнувшей пятиэтажкой в Нижнем Тагиле по ул. Сибирская, 81. Об этом URA.RU рассказал источник. «Временно отселили подъезд дома №83 — пока идут работы в 81-м», — поделился собеседник. Ранее URA.RU сообщало, что первый подъезд дома №81 демонтируют за два-три дня, а что делать с остальной частью пятиэтажки, решат по итогам экспертизы, которая завершится к 11 августа. Около полудня 1 августа два подъезда дома №81 обрушили в результате взрыва газа. Пострадали 26 человек, десять из них погибли, включая пятерых детей. Поисково-спасательные работы завершились вечером 2-го. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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